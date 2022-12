Die Kälte treibt den Gasverbrauch in Augsburg nach oben

Vier Grad Temperaturunterschied sorgen für etwa ein Viertel mehr Erdgas-Verbrauch. Vergleiche zu den Vorjahren zum Heizverhalten der Haushalte sind noch nicht möglich.

Der Kälteeinbruch in den vergangenen Tagen sorgt jetzt auch in Augsburg für einen deutlichen Anstieg beim Energieverbrauch. Beim Erdgas leiteten die Stadtwerke am vergangenen Sonntag, der mit -2,6 Grad Durchschnittstemperatur relativ kalt war, etwa ein Viertel mehr durch die Leitungen als am Sonntag zuvor (damals 1,6 Grad Durchschnittstemperatur). Der Temperaturunterschied zwischen den beiden Sonntagen betrug etwa vier Grad.

Augsburg verbraucht durch kalte Temperaturen mehr Gas

Die Stadtwerke weisen auch darauf hin, dass die Gleichung von 4 Grad Unterschied bei der Temperatur und 25 Prozent beim Verbrauch abhängig von der generellen Witterung ist - bei etwas höheren Grundtemperaturen fallen die vier Grad Temperaturdifferenz beim Verbrauch bei weitem nicht so ins Gewicht. Ende kommender Woche dürften die Temperaturen nach einem kurzzeitigen Anstieg allerdings noch weiter absinken.

Für einen Vergleich mit den Vorjahren zur Frage, ob die Augsburger und Augsburgerinnen unabhängig von der Temperatur ein anderes Heiz- und Energieverbrauchsverhalten haben, ist es noch zu früh. Dafür müsse man temperaturbedingte Verzerrungen aus den Verbrauchskurven herausrechnen. Das sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht aussagekräftig, zumal in den Vorjahren die Corona-Pandemie Einflüsse aufs Verbrauchsverhalten speziell im Gewerbe hatte, so die Stadtwerke. In absoluten Zahlen lag der Verbrauch im Oktober aufgrund des sehr milden Herbsts ungewöhnlich niedrig.

Lesen Sie dazu auch