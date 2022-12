Augsburg

vor 33 Min.

Die kalte Not der Obdachlosen: "Die Situation ist lebensgefährlich"

Plus Der Kälteeinbruch trifft Obdachlose in Augsburg hart – gerade jene, die kein Hilfsangebot annehmen. Wie die Stadt die Lage einschätzt und was Bürger tun können.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Es ist ein strahlender Start in das letzte Wochenende vor Weihnachten. Die Sonne taucht die Stadt an diesem Samstagvormittag in warmes Licht, die Passantinnen und Passanten werden langsam mehr – und Andreas (Name geändert) nimmt einen Angriff wahr. Es geht um sein Revier, hier, auf der eisbedeckten Straße. "Ich weiß gar nicht, was das soll", sagt er und zeigt auf ein Pärchen, das ein paar Meter weiter Platz genommen hat. "Die haben hier nichts zu suchen, die beiden haben eine Wohnung." Er nicht. Ein paar wütende Blicke, dann legt Andreas einen zusammengefalteten Karton auf den Boden. "In einer Stunde sind die eh weg", sagt er, von oben bis unten eingepackt, und setzt sich. Es dauert nur ein paar Minuten und die beiden sind gegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

