Die Kanäle in der Augsburger Altstadt führen wenig Wasser

Routinemäßig werden im Herbst auch die Stadtbäche in Augsburg gereinigt. Es gibt einen abgestuften Fahrplan.

In Augsburg gibt es viele Bäche und Kanäle. Durch sie fließt aber nicht nur Wasser. Mitunter dienen Bäche und Kanäle für Umweltsünder als Schuttabladeplatz. Routinemäßig finden im Herbst Reinigungsarbeiten statt. Die Stadt Augsburg hat bereits mit den Arbeiten begonnen. Betroffen sind unter anderem Kanäle in der Altstadt. In einem zweiten Schritt werden ab Mitte Oktober weitere Gebiete folgen. Der niedrige Wasserstand wird unter anderem genutzt, um notwendige Reparaturen auszuführen.

Auf der Lechseite starten die Arbeiten Mitte Oktober

Nach Auskunft der Stadt sind notwendige Baumaßahmen und Unterhaltsarbeiten Anlass für die Aktion. Um einen gefahrlosen Wasserabfluss sicherzustellen, wird Müll entfernt. Auf der Lochbachseite haben die Arbeiten Mitte September begonnen. Bis Ende September sollen sie abgeschlossen sein. Auf der Lechseite starten die Arbeiten am Samstag, 14. Oktober.

Aus Gründen des Natur- und Tierschutzes führen alle abgelassenen Bäche Restwasser. Menge des Restwassers und die daraus resultierenden Wasserstände würden sich nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten orientieren, informiert die Stadt. Dabei sei die Restwassermenge auch von der Witterung abhängig. Starker Regen würde Einfluss nehmen. Durch Umstellungs- und Regulierungsarbeiten an Wasserläufen könnten Schwankungen der Wassermengen nicht ausgeschlossen werden.

Verantwortlich für die Umsetzung ist das städtische Mobiltäts- und Tiefbauamt. Das Bachnetz der Stadt Augsburg umfasst 19 Bäche mit einer Länge von 45,6 Kilometern.

Lesen Sie dazu auch