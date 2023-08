Die Konkurrenz um Ressourcen steigt in einer wachsenden Stadt

Plus Verdichtetes Bauen ist an sich nicht erstrebenswert, weil es Problemstellen schaffen kann. Gleichzeitig gebietet die Vernunft, den Platz besser auszunutzen.

Das Gesicht der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren an einigen Stellen schon geändert, und diese Entwicklung dürfte weitergehen: In Augsburg rücken durch Nachverdichtung und verdichtet gebaute Neubaugebiete die Häuser enger zusammen und wachsen in die Höhe. Per se ist das nicht erstrebenswert - die dicht gebauten Viertel sind der Ausdruck davon, dass in einer wachsenden Stadt die Ressourcen generell knapper werden und mehr Menschen darum konkurrieren.

Doch auch wenn es nicht erstrebenswert ist, so ist verdichtetes Bauen ein notwendiger Schritt. Andernfalls würde die Stadt sich flächenmäßig immer weiter ausdehnen, mit allen negativen Folgen für die Natur und einer erheblichen Verkehrszunahme, denn große Flächen bedeuten lange Wege. Abgesehen davon sind Grundstücke nach wie vor ein teures Gut. Locker zu bauen wird ein Luxus, den sich in der Stadt immer weniger Menschen werden leisten können.

