Augsburg

vor 30 Min.

So läuft die lange Suche nach dem neuen Stadtwerke-Chef

Das Treppenhaus im Stadtwerke-Haus am Hohen Weg.

Plus Interims-Geschäftsführer Hofmann führt das Unternehmen in einer schwierigen Phase seit Monaten de facto allein. Der Nachfolge-Zeitplan ist wohl nicht einhaltbar.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg hofft, in absehbarer Zeit einen neuen Geschäftsführer für die Stadtwerke präsentieren zu können. Das größte städtische Unternehmen wird seit Herbst de facto alleine von Interims-Geschäftsführer Michael Hofmann aus der Augsburger Unternehmensberatung Vindelici Advisors geleitet. Von einer geordneten Übergabe verabschiedete man sich bereits im Sommer, doch die Übergangsphase zieht sich inzwischen immer länger hin.

Der Aufsichtsrat hatte diese Situation selbst heraufbeschworen, indem er Geschäftsführer Alfred Müllner (Schwerpunkt Energie) im Sommer überraschend den Stuhl vor die Tür stellte. Kurz darauf meldete sich Geschäftsführer Walter Casazza (Schwerpunkt Verkehr) krank. Casazza wird vor Auslaufen seines Vertrags zum Jahresende wohl nicht mehr zurückkehren. Die Führungsthematik trifft die Stadtwerke in einer Phase, in der sie sich aufgrund der Energiekrise ohnehin in schwerem Fahrwasser befinden und mehrere strategische Entscheidungen anstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

