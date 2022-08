Augsburg

vor 1 Min.

Die Leitung stellt klar: Die Augsburger Localbahn möchte ihr Gleisnetz behalten

Plus Die Geschäftsführer der Localbahn widersprechen den Ausführungen des Baureferenten und legen dar, warum sie weiterhin auf den Standort Augsburg setzen.

Von Andrea Baumann

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bemerken die Augsburger Localbahn (AL) meist dann, wenn ein lautes Tuten ertönt und die Signalanlage - etwa an der Berliner Allee oder der Friedberger Straße - auf Rot springt, um einer Lok mit mehr oder weniger vielen Waggons freie Fahrt zu ermöglichen. Seit 1889 gehört die Bahn zu Augsburg - und sie will auch in Zukunft für den Güternahverkehr im Großraum zuständig sein. Die Aussage von Baureferent Gerd Merkle im jüngsten Bauausschuss des Stadtrats, die AL habe der Stadt Teile ihres Gleisnetzes zum Kauf angeboten, stößt bei der Geschäftsführung auf Unverständnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen