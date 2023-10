Die Linie 1 fährt in drei Wochen wieder nach Lechhausen

Die Bauarbeiten am Augsburger Schmiedberg werden vier Wochen früher fertig als geplant. Die Sperrung wird am 16. Oktober aufgehoben, die Tram fährt ab 23. Oktober.

Die Straßenbahnlinie 1 wird - nachdem es den Sommer über einen Ersatzverkehr mit Bussen gab - ab 23. Oktober wieder nach Lechhausen fahren. Die Kanalbaustelle dort ist vier Wochen früher fertig geworden als geplant. Laut Stadt wird die Vollsperrung des Schmiedbergs bereits ab 16. Oktober aufgehoben werden können, sodass dort wieder Autoverkehr möglich ist.

Wie die Stadt mitteilt, seien die Arbeiten trotz Erschwernissen wie starken Regenfällen den Sommer über zügig vorangegangen. Der Abwasserschacht am Schmiedberg, der nun erneuert wurde, sorgt bei starkem Regen für die Entwässerung von weiten Teilen der Innenstadt. Im "Windschatten" der Schmiedberg-Baustelle laufen auch einige weitere Arbeiten im Liniennetz der Straßenbahnline 1 sowie die Sanierung der Brücke über den Stadtbach. Diese müssen abgeschlossen werden, bevor die Tram eine Woche nach Aufhebung der Vollsperrung wieder rollen kann.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Werden die Taktausdünnungen bei Augsburgs Trams wieder aufgehoben?

Laut Stadtwerken wird mit der Inbetriebnahme des Linienastes nach Lechhausen die Verknüpfung mit dem Gögginger Linienast zur Linie 1 wieder hergestellt. Den Sommer über wurden die 1er aus Göggingen und die 4er aus Oberhausen zu einer Linie vereinigt. Ebenfalls werden ab 23. Oktober die Buslinien 29 und 31 an der Endhaltestelle „Lechhausen / Neuer Ostfriedhof“ wieder die reguläre Haltestelle anfahren. Die Stadtwerke äußerten sich zuletzt zurückhaltend, was die Wiederherstellung des Regeltaktes im Busnetz (momentan 20 statt 15 Minuten) und im Tramnetz am frühen Abend (früherer Sprung in den Abendtakt) betrifft. Man könne noch keine definitiven Aussagen treffen, so ein Sprecher. Mit Verweis auf die grundsätzliche Personalknappheit im Zusammenspiel mit hohem Krankenstand und dem Personalbedarf durch Baustellen-Busersatzverkehr hatten die Stadtwerke im Frühjahr den Takt ausgedünnt, zunächst befristet bis November.

Baustelle am Mittleren Graben auf der Zielgeraden

Das Thema Baustellen dürfte sich zumindest bald erledigen. Laut Stadt laufen auch die Arbeiten am Mittleren Graben nahe des Stadtbads gut. Nach den Abbrucharbeiten und Schienen-Neuverlegungen fanden zuletzt Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten statt. Sie werden in den kommenden Wochen fertiggestellt. Im Zuge der Fahrbahn-Neugestaltung soll es unter anderem mehr Platz für den Radverkehr geben. Ab 27. Oktober werden Sperrungen und Umleitungen aufgehoben.