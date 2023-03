Die Lohnforderung von Verdi käme die Stadt Augsburg teuer

Plus Geht man von 10,5 Prozent Lohnsteigerung aus, wären das 22 Millionen Euro mehr pro Jahr. Der städtische Haushalt würde das in dieser Größenordnung nicht abdecken.

Die Forderung nach höheren Gehältern im öffentlichen Dienst würden im städtischen Haushalt mit etwa 22 Millionen Euro pro Jahr durchschlagen. Der Rechnung zugrunde liegt die Forderung von 10,5 Prozent mehr Lohn und der Entgeltsteigerung für Azubis, die Verdi durchsetzen möchte. Zur Einordnung: Fürs laufende Jahr liegen die kalkulierten Personalkosten bei der Stadt bei etwa 372 Millionen Euro. Die Personalkosten gingen schon in den vergangenen Jahren, auch wegen neuer Stellen, deutlich nach oben. 2017 lagen die Kosten noch bei 273 Millionen Euro.

Wie Personalreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion sagt, hat die Stadt im aktuellen Doppelhaushalt 2023/24 fiktiv eine jährliche Erhöhung von jährlich drei Prozent bei den Gehältern einkalkuliert. Dabei habe man sich an den Ergebnissen der letzten Tarifrunden orientiert. Was darüber liegt, ist momentan nicht abgedeckt. Bei der Stadt gibt es um die 6000 Beschäftigte.

Die Stadt hält Lohnsteigerungen für ok, aber nicht in dieser Größe

Pintsch, der die Stadt Augsburg im Kommunalen Arbeitgeberverband vertritt, sagt, dass man der Forderung nach höheren Löhnen grundsätzlich offen gegenüberstehe. Der öffentliche Dienst müsse attraktiv bleiben. "Die Menschen, die bei der Stadt Augsburg arbeiten, sind die wichtigste Ressource und das Rückgrat der Daseinsvorsorge für die 300.000 Bürgerinnen und Bürger", so Pintsch. Gleichwohl dürften die Abschlüsse den Haushalt nicht überfordern, zumal die Kommunen viele Herausforderungen meistern müssten. Lohnforderungen seien angesichts der Inflation verständlich, die Kerninflation sei im November mit 6,6 Prozent aber unter den Gewerkschaftsforderungen gelegen. Zudem habe es von 2012 bis 2022 im öffentlichen Dienst elf Prozent Reallohnsteigerungen gegeben. Pintsch äußerte sich auch kritisch zur Gewerkschaftsforderung nach Mindestbeträgen in bestimmten Entgeltgruppen, da dies zu Verwerfungen im Tarifgefüge führe. "Dies gilt insbesondere für die Bereiche, in denen erhöhter Fachkräftemangel herrscht, wie der Bereich IT, Ärzte, Bau und Soziales", so Pintsch.

Die Verhandlungen werden am Montag in Potsdam fortgesetzt.

