Die Lokalhelden im Bismarckviertel schließen nach fast zehn Jahren

Mona Ridder in ihrem Lokal "Lokalhelden" im Augsburger Bismarckviertel. Nach fast zehn Jahren schließt sie Ende Januar.

Plus Seit 2013 waren die Lokalhelden in der Augsburger Bismarckstraße Hofladen und Bistro zugleich. Ende Januar schließen sie. Für die Räume gibt es bereits Pläne.

Im Sommer 2013 nahm Mona Ridder all ihren Mut zusammen. Lange hatte sie einen Traum und plötzlich eine Gelegenheit, als für eine Pizzeria in Augsburg eine Nachfolge gesucht wurde. "Ich beschloss: Jetzt ist die Zeit reif für die Lokalhelden", erinnert sich die gelernte Köchin. Ridders Vision: Sie wollte einen urbanen Hofladen mit Restaurantbetrieb eröffnen. Und tat es. Lebensmittel aus der Region, frisch zubereitete vegetarische und vegane Gerichte, das kam an und die Lokalhelden wurden zu einem beliebten Treffpunkt im Augsburger Bismarckviertel. Doch der werden sie nur noch bis Ende Januar sein - wenn Ridder ihren Laden nach fast zehn Jahren schließt.

