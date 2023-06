Augsburg

06:00 Uhr

Die Lust am Campen wird immer größer, und daher wird der Platz knapp

Campen ist gemütlich: So sieht es die Kaffeetafel der Camping-Freunde Königsbrunn bei einem Aufenthalt in Kitzingen.

Plus Zelt, Wohnmobil oder Schlaf-Fass: Urlaub auf dem Campingplatz kommt gut an. Ein erfahrener Camper sagt, warum er seit 50 Jahren gerne mit dem Wohnmobil in der Natur unterwegs ist.

Günter Kirschen ist seit über 50 Jahren leidenschaftlicher Camper. Wenn er von seinen Ausflügen mit der Familie im Wohnmobil erzählt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. "Nirgendwo sonst kann man so frei und unbeschwert Urlaub machen", sagt der zweite Vorsitzende des Vereins Camping-Freunde Königsbrunn. Seine Leidenschaft teilt er mit seiner Ehefrau Angela und Boxerhündin Judy. Die Familie erkundet Jahr für Jahr die Campingplätze der Region. Mehr noch: Kirschen organisiert im Frühjahr und Herbst Vereinsausflüge zu verschiedenen Campingplätzen. Mit diesem Hobby ist er nicht allein.

Immer mehr Menschen haben Spaß am Urlaub im Freien. Die Nachfrage ist sehr groß, dies bestätigen die Verantwortlichen von heimischen Campingplätzen. "Immer wieder müssen wir während der Hauptreisezeiten Gäste wegschicken, weil wir bereits ausgebucht sind", sagt eine Sprecherin des Campingplatz Ludwigshof, der seinen Tourismusbetrieb aber bald einstellen und nur noch für Dauercamper zur Verfügung stehen wird.

