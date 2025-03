Die Männerchöre „Augsburger Sängerfreunde“ und Sängergesellschaft LYRA schließen sich zusammen

Der Blick in die Zukunft ist bei Männerchören sehr beängstigend, es werden immer weniger Sänger und der Nachwuchs lässt auf sich warten. Einige Chöre können schon nicht mehr eigene Konzerte veranstalten.

Bei der Jahreshauptversammlung der Augsburger Sängerfreunde e.V. konnte Vorstand Günther Reiner auch die beiden Vorsitzenden der Sängergesellschaft LYRA, Bernd Greppmeier und Paul Jennen, als Gäste begrüßen. Seit längerer Zeit haben die beiden Vorstände eine engere Zusammenarbeit angestrebt. Durch den plötzlichen Tod des Chorleiters Werner Schrupp ging es jetzt sehr schnell und so singen seit Februar beide Chöre unter dem Chorleiter der Sängerfreunde Carl-Christan Küchler. Beim kommenden Konzert am 18. Mai 2025 im großen Pfarrsaal der Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit in Kriegshaber stehen dann bis zu 39 Männer auf der Bühne und beim Konzert am 23. November 2025 in Haunstetten kommen noch etwa 25 Frauen dazu. Konzerte, auf die sich alle sehr freuen. Zu beiden Konzerten ist die Bevölkerung von Augsburg und Umgebung herzlich eingeladen. Bei dieser Jahreshauptversammlung wurde nun ein Kooperationsvertrag geschlossen und diese enge Verbindung besiegelt. Es ist schön, in dieser großen Gruppe zu singen. Trotzdem freuen wir uns über jeden neuen Sänger. Die Proben finden jeden Dienstag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr im kleinen Saal des Pfarrzentrums in Hlgst. Dreifaltigkeit in Kriegshaber statt. Gerne kommen Sie doch mal unverbindlich vorbei.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.