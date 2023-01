Augsburg

18:30 Uhr

Die Maha Bar ist zurück – in neuen Räumen und mit neuem Konzept

Claus Wiedemann, 51, in der neuen Maha Bar. Die Buddha-Figur hinter ihm durfte mit umziehen. Sie stammt noch aus dem Club in der Maximilianstraße.

Plus Ende 2021 verabschiedet sich die Mahagoni Bar nach fast 23 Jahren aus der Maxstraße. Jetzt ist der Club an neuem Standort zurück und hat eine andere Zielgruppe.

Ein paar Stufen in den Keller, dann geht es los. So weit, so bekannt. An Kasse und Garderobe vorbei wird jedoch schnell klar: In der neuen Maha Bar im Theaterviertel erinnert nur noch wenig an ihre Vorgängerin in der Augsburger Maximilianstraße, die fast 23 Jahre lang eine beliebte Anlaufstelle für Partyfreunde war. Eine Buddha-Figur hinter dem Tresen, ein bisschen Bambus, das war's. Und ist so gewollt: "Die Gäste sollen uns gar nicht mit der alten Mahagoni Bar vergleichen. Das ist etwas Neues", sagt Betreiber Claus Wiedemann. Ganz verabschieden wollte sich der 51-Jährige vom Namen aber nicht: "Na ja, es ist halt mein Lebenswerk. Jetzt mit einem neuen Kapitel."

