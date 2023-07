Die Maxstraße wird zur Probe für die Koalition in Augsburg

Plus Das Verwaltungsgericht muss über den Verkehrsversuch in der Maxstraße entscheiden. Ebenso spannend wird, wie CSU und Grüne reagieren, die eben erst zusammenfanden.

Sollte der Verkehrsversuch in der Augsburger Maximilianstraße auf dem Gerichtsweg ein vorzeitiges Ende finden, wäre das ein Paukenschlag. Das Projekt - festgehalten im Koalitionsvertrag - ist eines der Schaufenster-Vorhaben von Schwarz-Grün. Man müsste sich fragen, wie es zum Scheitern kommen konnte, weil von rechtlichen Risiken im Vorfeld nie die Rede war. Allerdings ist das bloße Vorhandensein einer Klage noch nicht zu hoch zu hängen: Es war angesichts der Widerstände beim Handel nicht ganz unwahrscheinlich, dass jemand eine gerichtliche Klärung zur Frage der Zulässigkeit fordert, und entschieden ist noch nichts.

Bei der CSU ist die Begeisterung für den Verkehrsversuch in der Maxstraße abgekühlt

Bei der CSU ist die Begeisterung zweieinhalb Monate nach dem Start spürbar abgekühlt. Hinter vorgehaltener Hand wird schon geraunt, dass das Projekt nicht einmal im Sommer gut funktioniere und man den Winter jetzt eben noch durchziehen müsse, bevor man den Versuch endgültig beende. Die Grünen, die die autofreie Maxstraße zum Symbol stilisieren, veranstalteten hingegen zuletzt ein Picknick auf dem harten Kopfsteinpflaster, um zu demonstrieren, wie positiv die Verkehrsberuhigung ist.