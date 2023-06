Die meisten Apotheken in Augsburg bleiben am Mittwoch geschlossen

Der Großteil der Augsburger Apotheken ist am Mittwoch nicht geöffnet. Grund ist ein Protesttag in ganz Deutschland. Ein Notdienst bleibt erreichbar.

Wegen eines bundesweiten Protesttags bleiben die meisten Apotheken in Augsburg am kommenden Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. Dies bestätigt Ulrich Koczian, Pressesprecher der schwäbischen Apotheken. Demnach bleibt lediglich ein Notdienst erreichbar. Er besteht im Augsburger Stadtgebiet aus Brücken-, Prinz-Karl- und St.-Jakobs-Apotheke sowie in Neusäß aus der Stadt-Apotheke.

Anlass des Protesttags sind unter anderem Forderungen nach einer besseren Finanzierung sowie anhaltende Engpässe bei der Medikamentenversorgung. Augsburger Apothekerinnen und Apotheker versammeln sich deshalb am Mittwoch ab 11 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz, um dort nach eigener Auskunft "für den Erhalt der flächendeckenden, wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch die Apotheken" zu demonstrieren. (kmax)