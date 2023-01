Augsburg

Zu viel Verkehr? Die Menschen aus der Frauentorstraße machen sich Sorgen

Plus Die Frauentorstraße im Augsburger Domviertel ist eine belebte Straße. Das birgt in den Augen von Anwohnern und Händlern ein Problem. Unterschriften werden gesammelt.

Ihr Beginn liegt in der Domkurve. Von dort schlängelt sich die Frauentorstraße zwischen alten Häusern über einige hundert Meter entlang in Richtung Fischertor. Die schmale Straße, durch die die Straßenbahnlinie 2 fährt, zählt nicht zu Augsburgs 1A-Lagen. Dennoch finden sich hier etliche Geschäfte und ein paar gastronomische Angebote. Gerade in den vergangenen Jahren hat sich in der Frauentorstraße einiges getan. Auch, weil sich mit Rewe inzwischen ein Nahversorger vor Ort befindet. Viele Einzelhändler schätzen die lange Straße im Domviertel. Sie ist einigermaßen belebt, die Ladenmieten sind noch erschwinglich. Dennoch gibt es offenbar ein gravierendes Problem. Wenn auch kein neues. Der SPD-Ortsverein "Obere Stadt" jedenfalls hat für die Frauentorstraße eine Unterschriftenaktion gestartet.

