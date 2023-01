Augsburg

17:45 Uhr

Die Messe Augsburg wird nach Rückschlägen wieder internationaler

Plus Im Oktober findet erstmals eine Fachmesse für Luftfahrt statt. Warum im Zusammenspiel mit einer anderen Veranstaltung Hotels und Gastronomie profitieren.

Von Michael Hörmann

Die Messe Augsburg war im alten Jahr von Erfolgsnachrichten nicht verwöhnt worden. Der Abschied der Westernreitsport Americana und der Weltleitmesse Grindtec, die die Branche der Schleiftechnik anspricht, war ein schwerer Schlag. Das Jahr 2023 entwickelt sich offenbar erfreulicher für die Verantwortlichen: Am Montag gab Messechef Lorenz Rau bekannt, dass eine neue Veranstaltung an Land gezogen wurde. Die Luftfahrtmesse Airtec findet erstmals im Oktober in Augsburg statt, 350 Aussteller aus 30 Nationen werden erwartet. Von zwei neuen Veranstaltungen in Augsburg werden zudem Hotellerie und Gastronomie profitieren.

