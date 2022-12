Die Messe "Jagen und Fischen" in Augsburg stellt sich neu auf

Der Veranstalter der Messe "Jagen und Fischen" streicht einen Tag. Was die erhofften 25.000 Besucher Mitte Januar im Augsburger Messezentrum erwartet.

Die Corona-Pandemie war der Grund, warum die Messe "Jagen und Fischen" in den Jahren 2021 und 2022 ausfiel. Mitte Januar gibt es im Augsburger Messezentrum einen Neustart. Der Veranstalter hofft auf 25.000 Besucherinnen und Besucher. Stammgäste werden sich womöglich wundern. Die Jagen und Fischen gibt sich einen neuen Anstrich.

Veranstalter ist die Messe Augsburg, die auch für das komplette Messezentrum verantwortlich zeichnet. Die Jagen und Fischen ist eine Eigenveranstaltung. Nach zwei Jahren Pause präsentiert sich die Messe in neuem Gewand, sagt Messechef Lorenz Rau. Man habe die Veranstaltung an die Erfahrungen der letzten Messen angepasst sowie auf Wünsche der Aussteller und Besucher reagiert. Die Jagen und Fischen findet kompakt in den Hallen 1, 2 und 3 statt. Das Freigelände wird für Sonderschauen genutzt. Darüber hinaus findet die Jagen und Fischen nur noch an drei und nicht wie bisher vier Messetagen statt. Termin ist von Freitag, 13. Januar, bis Sonntag, 15. Januar. Rau erläutert: "Für die meisten Besucher bleibt dies unbemerkt, da Freitag bis Sonntag die Hauptmessetage bleiben." Auch beim Ticket-Verkauf ändert sich etwas: Für die Messe gibt es bis zum 15. Dezember einen Frühbucher-Preisvorteil. "Sich frühzeitig für einen Besuch zu entscheiden, zahlt sich also aus", sagt Rau.

Auf der Messe Jagen und Fischen wurde zuletzt die Kunst des Fliegenbindends gezeigt. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Die Jagen und Fischen definiert sich als größte Branchenmesse Süddeutschlands. Sie soll wieder Treffpunkt für Jäger, Angler und Outdoor-Begeisterte sein, heißt es. Regionale und internationale Aussteller sind dabei. Zu den Höhepunkten zählt der Veranstalter eine Greifvogel-Flugshow. Mehr als 50 verschiedene Jagdhunderassen und -schläge werden auf der Messe präsentiert, dazu gibt es Informationen über die Ausbildung

Krebsarten werden bei der Jagen und Fischen präsentiert

Neu ist ein Krebsforum. Am Wochenende der Messe werden heimische und invasive Krebsarten in Bayern und Baden-Württemberg vorgestellt. Hierbei dreht sich laut Rau alles rund um den Schutz heimischer Krebsarten und deren Lebensräume. Erläutert werde, welch weitreichenden Einfluss invasive Krebsarten auf die heimischen Arten und auf das Ökosystem haben.

Das Messewesen in Augsburg litt zuletzt unter dem Aus von internationalen Fachmessen. Die Grindtec, die sich an die Schleiftechnik-Branche richtet, und die Reitsportmesse Americana kehren Augsburg den Rücken. Der Abschied wird bedauert. Messechef Rau setzt nun darauf, dass die Jagen und Fischen einen Schub für das Messejahr 2023 auslöst: "Die Jagen und Fischen besitzt als die größte Veranstaltung aus dem Eigenportfolio der Messe Augsburg einen hohen Stellenwert – für den Messestandort selbst und für die gesamte Region." Die Messe habe eine enorme Strahlkraft, die Besucher auch aus dem Ausland nach Augsburg anreisen lässt.

Lesen Sie dazu auch

Die afa findet Anfang Februar mit zwei anderen Messen in Augsburg statt

Anfang Februar findet dann im Messezentrum die Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) statt. Die afa wird erstmals mit zwei anderen Veranstaltungen ausgetragen. Die Immobilientage und die Elektro-Automesse Volt sind mit eingebunden. Termin dieser drei Messen ist von Freitag, 3. Februar, bis Sonntag, 5. Februar.