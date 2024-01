Die Messe "Jagen und Fischen" lockt 23.000 Besucher

Augsburgs Messechef zieht nach drei Tagen "Jagen und Fischen" eine positive Bilanz - was unter anderem mit einem erweiterten Programm zu tun habe.

Die Messe "Jagen und Fischen" ist am Wochenende nach drei Tagen zu Ende gegangen. Augsburgs Messechef Lorenz Rau zog am Sonntag eine positive Bilanz: Mit rund 23.000 Besuchern habe man das erwartete Ergebnis erreicht und dank des Mottos "Natur erleben" auch Menschen angesprochen, die weder einen Jagd- noch einen Angelschein haben. Eine Demonstration gegen die Veranstaltung fiel leiser aus als angekündigt.

Drei Tage lang drehte sich auf dem Augsburger Messegelände alles um zwei Hobbys, die in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden sind. Die Messe will aber nicht nur Jäger und Angler ansprechen, weshalb das Angebot diesmal erweitert worden war. "Wir haben zum Beispiel das Thema Kochen mit Fisch und Wild neu aufgenommen", so Messechef Rau, es gab Vorführungen auf zwei Showbühnen. Besucher konnten außerdem lernen, wie man einen Baum fällt oder sich rettet, wenn man unter einen umgestürzten Baum geraten ist.

Knapp 40 Menschen demonstrierten am Sonntag auf dem Augsburger Messegelände gegen die "Jagen und Fischen". Foto: Peter Fastl

Die V-Partei hatte am Sonntagnachmittag zu einer Demonstration gegen die Messe aufgerufen, der knapp 40 Menschen gefolgt waren. "Wir setzen uns als vegane Partei für Tierrechte und in dieser Konsequenz für eine vegane Ernährung und eine Land- und Forstwirtschaftsreform ein." Man sei deshalb komplett gegen eine solche Veranstaltung. Der Protest war als "laustark" angekündigt wurden, verlief aber ruhig.

Laut Messechef Rau habe sich die Veranstaltung nach über zehn Jahren in Augsburg gut etabliert. Anfang 2025 soll es eine Neuauflage geben. (nip)

49 Bilder Rundgang durch die Messe Jagen & Fischen Foto: Peter Fastl

Lesen Sie dazu auch