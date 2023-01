Augsburg

13:07 Uhr

(K)eine Männersache: Die Messe "Jagen und Fischen" will weiblicher werden

Plus 90 Prozent der Besucher auf der "Jagen und Fischen" sind Männer. Es gibt einige wenige Ausstellerinnen, die speziell Produkte für Frauen anbieten. Was Besucherinnen reizt.

Von Michael Hörmann

Es herrscht ein großer Andrang am Freitagvormittag am Eingang des Augsburger Messezentrums. Hunderte Menschen stehen geduldig an und warten auf Einlass. Ihr Ziel ist die Messe "Jagen und Fischen", die erstmals wieder nach einer zweijährigen Corona-Pause stattfindet. Die Freude darüber ist bei Ausstellern und Besuchern zu spüren. Augsburgs Messechef Lorenz Rau sagt, was viele Personen empfinden: "Das ist ein toller Start ins neue Messejahr." Was bei der Messe sofort ins Auge sticht, ist der hohe Anteil an Männern unter den Besuchern. Geschätzt sind es lediglich zehn Prozent Frauen. Doch die Jagen und Fischen möchte weiblicher werden. Das beginnt bei Ausstellerinnen, die in besonderer Form für sich werben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

