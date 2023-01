Die Messe Jagen und Fischen startet am Freitag in Augsburg

In diesem Jahr sind es drei Veranstaltungstage bei der Jagen und Fischen in Augsburg. Was Hundebesitzer bei einem Besuch beachten müssen.

Tradition trifft Moderne – so lautet das Motto der Messe "Jagen und Fischen", die am Freitag, 13. Januar, in Augsburg beginnt. Die dreitägige Veranstaltung im Messezentrum richtet sich an Angler, Jäger und Naturliebhaber. Die Publikumsmesse gilt als Branchentreffpunkt zum Saisonauftakt in Süddeutschland. Veranstalter ist die Messe Augsburg, die die Jagen und Fischen in Eigenregie managt. Der Veranstalter hofft auf 25.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Jagen und Fischen in Augsburg dauert von Freitag bis Sonntag

Die Jagen und Fischen hat Tradition im Messegelände. Neu ist in diesem Jahr allerdings eine verkürzte Veranstaltungsdauer. Die Messe konzentriert sich auf Freitag und das Wochenende. An allen drei Tagen geht es um 9.30 Uhr los. Bis 18 Uhr ist am Freitag und Samstag geöffnet, am Sonntag werden die Hallentore um 17 Uhr geschlossen. Die Tageskarte kostet 13 Euro. Es gibt zudem ermäßigte Tickets. Das Programm findet in drei Hallen statt. Zudem wird das Freigelände genutzt.

Regionale und überregionale Aussteller sind mit von der Partie. Mehr als 50 verschiedene Jagdhunderassen und -schläge werden auf der Messe präsentiert. Besucherinnen und Besucher dürfen eigene Hunde mitbringen. Auf dem gesamten Messegelände besteht für alle Hunde Leinenpflicht. Außerdem müssen laut Veranstalter alle Hunde, die das Messegelände betreten, sozial verträglich und unter wirksamem Impfschutz stehen. Dies gelte insbesondere für die Tollwutimpfung, heißt es. Ein gültiger Impfpass sollte mitgenommen werden. Das Veterinäramt führt stichprobenartige Kontrollen durch.