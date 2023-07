Augsburg

16:22 Uhr

Die Mühe nach dem Sturm: So laufen die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter

Das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch hinterließ in Augsburg an zahlreichen Stellen Schäden. Die Aufräumarbeiten, hier eine Szene vom Tag danach, laufen weiterhin.

Plus Auch Tage nach dem heftigen Gewitter sind Stadt und Feuerwehr in Augsburg im Dauereinsatz. Die Arbeiten dauern noch Wochen an, eine Frau wurde offenbar verletzt.

Ronson hat sich längst in Luft aufgelöst. Doch das Sturmtief, das in der Nacht auf Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometer über Augsburg hinwegfegte, hat Spuren hinterlassen. Kräfte von Feuerwehr und Stadt sind nach wie vor im Dauereinsatz. Bis sie mit den Aufräumarbeiten fertig sind, wird es noch lange dauern.

Knapp 100 Beschäftigte zählt Augsburgs Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb, "nahezu alle" waren laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) in den vergangenen Tagen mit den Aufräumarbeiten auf Radwegen und Straßen beschäftigt. Die Arbeiten seien "intensiv", aber voraussichtlich bis zum Wochenende abgeschlossen.

