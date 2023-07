Augsburg

Natur in Augsburgs Norden soll aufgewertet werden – Bauern sollen profitieren

Plus Landwirtschaft und Naturschutz ein Widerspruch? Nördlich der Autobahn A8 wurden Äcker so aufgeteilt, dass beide profitieren sollen – Natur und Bauern.

Von Theodor Döbler

Seit Kurzem fliegen wieder Rauchschwalben über dem Auenhof ganz im Norden des Augsburger Stadtgebiets. Zwischen den Ställen und Häusern schrauben sich die Vögel in den blauen Junihimmel. Erst seitdem wieder mehr Pferde auf der Weide stehen, sagt Landwirt Josef Kirner, seien auch die Schwalben zurück. Die Weidehaltung, auf die hier inzwischen verstärkt gesetzt wird, ist nur ein kleiner Teil eines Projekts, das nun einen Meilenstein erreicht. Mit verschiedenen Maßnahmen sollen in Augsburgs Norden auf einer Fläche von rund 40 Hektar ökologisch wertvolle Lebensräume entstehen, ohne dass die ansässigen Bauern Nachteile davontragen.

Ein wichtiger Schritt ist nun geschafft: Durch eine sogenannte Flurneuordnung sind die Flächen zwischen Stadt und Bauern neu aufgeteilt worden. Die Bauern können nun große, zusammenhängende, statt zerstückelte Flächen bewirtschaften, und am Höhgraben – einem Bachlauf – kann nun ein Biotop entstehen. Doch einfach ist das nicht: Die Renaturierung erfordert noch einigen Aufwand. Grundsätzlich gilt: Wer in Augsburg eine Fläche neu versiegeln möchte, muss für die Schaffung einer Ausgleichsfläche aufkommen. Wer also ein Haus auf die grüne Wiese baut, muss gleichzeitig die ökologische Aufwertung an einer anderen Stelle – beispielsweise die Schaffung einer Magerwiese auf einem ehemaligen Acker – finanzieren. Für diesen Zweck erwirbt die Stadt Flächen, auf denen renaturiert werden soll. Häufig sind diese Flächen ziemlich zerstückelt; für die Natur kein besonders großer Gewinn.

