Die Neubergheimer sagen: „Wir sind hier so eine Art Insel“

Der Zusammenhalt in Neubergheim wird groß geschrielben. Von links: Robert und Susanne Estermann, Willi Heider, Verena Becker-Heigl. Elsa Gartenmeier, Chris König, Maria Nefzger, Georg Mayr am Mittelpunkt von Neubergheim

Plus Der Ortsteil Neubergheim ist zwar klein, doch der Zusammenhalt ist groß. Warum sich die Menschen im Ort wohlfühlen.

Von Michael Eichhammer

„Die Eingemeindung war bereits 1972 und trotzdem hab man manchmal das Gefühl, uns kennt keiner“, berichtet Chris König. Wenn sie in Gesprächen erzählt, dass sie in Neubergheim wohnt, wird sie oft korrigiert: „Du meinst Bergheim.“ Dann muss die 47-Jährige Aufklärungsarbeit leisten: Sie hat sich nicht versprochen und weiß durchaus, wo sie lebt – nämlich in Neubergheim. Unsichtbar auf der Landkarte ist dieses Fleckchen innerhalb von Augsburg zwar nicht, doch tatsächlich ist es extrem klein geraten.

Offiziell ein Ortsteil von Bergheim, liegt Neubergheim zwischen dem Hauptort Bergheim und Göggingen. Knapp 500 Einwohner und lediglich fünf Straßen kann Neubergheim vorweisen. Einen Kindergarten sucht man hier ebenso vergeblich wie eine Schule. „Als ich klein war, gab es hier noch zwei Tante-Emma-Läden“, erinnert sich Maria Nefzger. Die Eltern der 56-Jährigen zogen 1963 nach Neubergheim. Wer einkaufen will, muss nun zum Supermarkt nach Bergheim. Immerhin: Es gibt einen Spielplatz.

