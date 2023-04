Die neuen Augsburger Straßenbahnen kommen mit Verspätung

Plus Ein Jahr später als geplant soll die erste neue Tram im Sommer nach Augsburg kommen. Zum Jahreswechsel könnte der Straßenbahn-Typ dann in den Linienbetrieb gehen.

Die Fahrgäste der Augsburger Stadtwerke werden noch etwas warten müssen, bis die neuen Straßenbahnen des Herstellers Stadler in Betrieb gehen. Zuletzt war die Lieferung des ersten Zuges für Sommer 2022 vorgesehen gewesen, inzwischen gehen die Stadtwerke von einer einjährigen Verzögerung aus. Das erklärten die Verkehrsbetriebe auf Anfrage. Solange bleiben die etwa 30 Jahre alten kurzen GT6-Straßenbahnen, die aktuell vor allem auf der Linie 6 zwischen Stadtbergen und Friedberg unterwegs sind, im Dienst. Allerdings haben diese eine geringere Kapazität.

Gründe für die Verspätung sind laut Stadtwerken die Folgen von Corona-Pandemie und Ukrainekrieg. Corona habe die Produktion im Stadler-Werk in Valencia in Spanien zeitweise lahmgelegt. Zudem habe die Unterbrechung von Lieferketten für Materialengpässe gesorgt. "Diese Situation hat sich durch den Krieg in der Ukraine nochmals deutlich verschärft", so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Einzelne elektronische Bauteile der Tram werden in der Ukraine produziert. Auch aus Weißrussland, das von EU-Sanktionen betroffen ist, kommen üblicherweise Bauteile. Zuletzt habe es noch einen Cyber-Angriff auf das Stadler-Werk in Valencia gegeben.

Neue Straßenbahnen in Augsburg: Wechselnde Farbe je nach Temperatur

Wie berichtet hatten die Stadtwerke 2019 elf neue Straßenbahnen bei Stadler bestellt. Sie sollen die in die Jahre gekommenen GT6-Züge ersetzen. Diese sind technisch nicht für das Befahren des Bahnhofstunnels, der im Sommer 2024 in Betrieb gehen soll, nachrüstbar. Zudem, so die Stadtwerke, seien die GT6-Fahrzeuge in Hinblick auf den Komfort aus der Zeit gefallen. Im GT6 gibt es etwa nur einen Platz für Kinderwagen. In den neuen Fahrzeugen gibt es zwei Stellflächen. Zudem haben die Trams eine CO₂-gesteuerte Klimaanlage, die errechnet, wie viele Fahrgäste sich gerade in der Tram befinden. Die Innenbeleuchtung soll je nach Außentemperatur die Farbe wechseln - im Sommer ein kühleres Blau, im Winter ein wärmeres Rot. Das soll das Wohlbefinden der Fahrgäste steigern. An den Türen gibt es farbige LED-Leisten.

Außen werden die Straßenbahnen silberfarben mit einem Farbband in den Stadtfarben unterhalb des Daches lackiert sein. Die neuen Züge haben mit 230 Fahrgästen in etwa so viel Kapazität wie die anderen großen Niederflur-Straßenbahnen Combino und Cityflex, die schon länger im Einsatz sind.

Ursprünglich hatten die Stadtwerke geplant, bis zu 16 weitere Straßenbahnen zu kaufen, um für die künftige Linie 5 ausreichend Fahrzeugkapazitäten zu haben. Allerdings wird sich die Fertigstellung der Linie 5 noch etliche Jahre hinziehen. Was zusätzliche Trams betrifft, sind die Stadtwerke momentan zurückhaltender, zumal das Unternehmen wegen der Energiekrise auf die Ausgabenbremse getreten ist. Einen Zusammenhang mit der Frage, ob der Fünf-Minuten-Takt künftig zurückkehren wird oder es beim so genannten dynamischen Takt mit einem 7,5-Minuten-Grundmuster bleibt, scheint es nicht zu geben. Zwar fallen bei einem schwächeren Grundtakt weniger Fahrtenkilometer an, speziell in den Hauptverkehrszeiten am Morgen muss aber weiterhin ein dichtes Angebot gefahren werden, um die Fahrgastmassen zu befördern. Nach dieser Maximalkapazität richtet sich die Größe des Wagenparks.

Umfangreiche Tests der neuen Trams stehen in Augsburg an

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass der erste neue "Tramlink"-Zug im Juni oder Juli 2023 nach Augsburg kommt und ein halbes Jahr später in den Linienbetrieb gehen kann. Grund dafür ist, dass die Straßenbahn, auch wenn der Hersteller schon die Funktionsfähigkeit getestet hat, auch von den Stadtwerken und der Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde abgenommen werden muss. Dafür wird der Prototyp mit tonnenschweren Gewichten, die verschiedene Beladungszustände simulieren, auf Testfahren im ganzen Liniennetz unterwegs sein. Dabei wird es auch darum gehen, ob die Straßenbahn - auch wenn dies vorher berechnet wurde - durch alle Kurven kommt und an jeden Bahnsteig passt.

Am Donnerstag war die aktuelle Situation im Nahverkehr auch Thema im Stadtrat, nachdem eine Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt aus der Vor-Corona-Zeit weiter nicht absehbar ist und es zuletzt aufgrund von Fahrermangel eine Taktausdünnung bei Bussen gab. Stadtrat Christian Pettinger (ÖDP) forderte eine Sondersitzung zum Thema, was mit 39 zu elf Stimmen abgelehnt wurde. Allerdings soll Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) im nächsten Wirtschaftsausschuss darlegen, welche Perspektiven er mittelfristig sieht. Pettinger sprach von einem "Scherbenhaufen". Weder die Stadtwerke noch die Stadtregierung zeigten Aktivitäten, um die Probleme zu lösen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) konterte. Von Personalmangel seien viele Branchen betroffen. "Die Situation ist nicht gut. Das liegt aber nicht daran, dass die Stadtwerke oder sonst irgendwer keine Lust hat, sondern weil es ein faktisches Problem mit einem generellen Personalmangel gibt", so Weber. Die Thematik des Fünf-Minuten-Takts werde man auch vor der wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke diskutieren müssen.