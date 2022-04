Die Odyssee des Katers Rusty und seine glückliche Heimkehr

Plus Ein getigerter Kater streunt drei Wochen durch Augsburg. Ein Zufall bringt schließlich die Besitzerin und das Paar zusammen, dem das Tier zugelaufen war.

Mit seinen 15 Jahren führt der getigerte Kater Rusty eigentlich ein ruhiges Leben. Den Großteil verbringt er in der Wohnung im Bismarckviertel, schläft viel und schmust gerne mit seiner Besitzerin. Ab und zu geht er aber raus, immer nur kurz, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Vor über drei Wochen kam er von seinem Streifzug nicht mehr zurück. Eine große Suchaktion im Viertel brachte nichts. Rusty tauchte nicht auf. Vor wenigen Tagen brachte der Zufall die beiden wieder zusammen.