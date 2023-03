Die Partei will Umbenennung der Fuggerstraße in "Fuggerboulevard"

Die Augsburger Stadträtin McQueen fordert, dass zumindest auf den Straßenschildern "Fuggerboulevard" stehen soll, wenn der Umbau schon auf sich warten lässt.

Die Partei-Stadträtin Lisa McQueen hat sich jetzt des Themas Fuggerstraßen-Umbau angenommen: Nachdem die Umgestaltung der Straße zum Boulevard auch knapp zehn Jahre nach Einweihung des neuen Königsplatzes auf sich warten lässt, hat McQueen jetzt beantragt, wenigstens einen ersten Schritt zu tun und die Straße in "Fuggerboulevard" umzubenennen. In ihrem nicht ganz ernst gemeinten Antrag ans OB-Referat schreibt McQueen, dass Symbolpolitik inzwischen an Wichtigkeit gewonnen habe. "Das Volk möchte in unserer schnelllebigen Zeit sofort etwas sehen, hören oder wahrnehmen. Ein ruhiges Volk ist ein gutes Volk. Es gibt für uns Politiker doch nichts Schlimmeres, als wenn das Wahlvieh murrt. Unangenehm", so McQueens satirische Begründung. Angesichts des Tempos von politischen Prozessen und Verwaltungsarbeit stelle sie den Antrag schon einmal jetzt, damit die Umbenennung zum Abschluss der Theatersanierung (geplant für 2028) vollzogen werden könne.

Die Fuggerstraße in Augsburg soll umgestaltet werden

Im Zuge des Kö-Umbaus und der Innenstadtgestaltung hatte die Stadt eine Umgestaltung der seitdem verkehrsberuhigten Fuggerstraße beschlossen. Um den überbreiten Straßenraum zu gliedern, ist dort eine vierreihige Allee (allerdings unter Wegfall des aktuellen Baumbestands) vorgesehen. Die Stadt sieht aus finanziellen Gründen in dieser Legislatur keine Perspektive. Zudem dient die Fuggerstraße aktuell als Pausenplatz für Regionalbusse des AVV, nachdem der Bahnhofsvorplatz umgebaut wird und das geplante Regionalbusterminal am Hauptbahnhof noch nicht in Angriff genommen wurde. Zuletzt sorgte ein mitten auf der Straße aufgestelltes Toilettenhäuschen für Busfahrer und -fahrerinnen für Aufsehen. Inzwischen wurde es an den Straßenrand versetzt. (skro)