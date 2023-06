Augsburg

Die Perspektive für das Sheridan-Offizierscasino bleibt wohl auf Jahre unklar

Plus Das denkmalgeschützte Gebäude mit NS- und US-Vergangenheit steht seit über 20 Jahren leer. Die Pläne mit einem Hotel haben sich erstmal zerschlagen. Und nun?

Die städtische Wohnbaugruppe sieht, nachdem es keinen Kaufinteressenten für das ehemalige Offizierscasino auf dem Sheridan-Areal gibt, auf die Schnelle keine Perspektiven für eine Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes. Wie berichtet hatte die Stadt ein Konzept entwickelt, das eine Gastronomie samt Seminar- und Veranstaltungsräumen vorsah. Im Paket mitverkauft werden sollte ein danebenliegendes Grundstück, das für eine Hotellerie-Nutzung infrage gekommen wäre. "In Augsburg gibt es inzwischen zwar mehr Hotels, aber im Westen wäre noch Platz gewesen", so Wohnbaugruppen-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe. Aktuell hätten Investoren aber wenig Interesse. Insofern werde sich die WBG darauf einstellen müssen, das Gebäude noch länger zu halten. "Die Situation ist momentan einfach schlecht, aber die Hoffnung muss unsere Begleiterin sein." Irgendwann würden Baupreise wieder sinken, was es für Investoren einfacher mache. Aktuell stecke die WBG jährlich um die 60.000 Euro in das Gebäude, um es frostfrei zu halten.

Hotel oder Bildungsort? Für das Sheridan-Offizierscasino gibt es mehrere Ideen

Im Rahmen einer Diskussionsrunde des Augsburger Presseclubs wurde zuletzt erörtert, ob nicht doch eine öffentliche Nutzung für das Gebäude die bessere Perspektive sein könnte - nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass der Bau vor seiner Nutzung durch die US-Streitkräfte als Offizierscasino für die Luftwaffe im Dritten Reich diente und die Halle 116 als KZ-Außenlager in unmittelbarer Nachbarschaft liegt (der Start einer Ausstellung verzögert sich seit Jahren). Grünen-Stadträtin Christine Kamm sagte, manche Räume seien aufgrund ihrer Architektursprache bedrückend. "Von der Leichtigkeit der Amerikaner spürt man hier nichts mehr. Ich kann mir hier kein Frühstück für Hotelgäste vorstellen", so Kamm. Sie halte eine Nutzung als Bildungsort für sinnvoller. Auch Gerald Fiebig vom städtischen Kulturhaus Abraxas, das ebenfalls in einem früheren Offizierscasino untergebracht ist, sagte, es sei nicht einfach, eine kommerzielle Nutzung mit der Vergangenheit des Gebäudes unter einen Hut zu bekommen. Im Falle des Abraxas habe die Stadt die Hoheit über das Gebäude behalten und könne es beispielsweise für Denkmalführungen öffnen.

