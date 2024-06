Die Politik muss eine schnelle Lösung finden

Plus Der Bezirk und die Jugendämter sind nun gefordert, den Stillstand in Sachen "Dachsbau" zu beenden. Denn viele Eltern sind am Ende ihrer Kräfte.

Es war eine Tat, die viele Menschen in Augsburg im Herbst 2019 bewegt hat. Nach Jahren aufopferungsvoller Pflege tötete eine Mutter in der Jakobervorstadt erst ihren schwerstpflegebedürftigen zwölfjährigen Sohn und dann sich selbst. Die Bestürzung war groß, der gesellschaftliche Konsens klar: Pflegende Eltern brauchen mehr Unterstützung.

Der Durchbruch schien schon erreicht

2022 schien ein Durchbruch erreicht. Der Bezirk Schwaben entschied, gemeinsam mit der Katholischen Jugendfürsorge, in Augsburg den Dachsbau zu stemmen. Ein Haus mit sechs Kurzzeitpflegeplätzen für schwerstbehinderte und schwerkranke Kinder. Eine Einrichtung, die den Eltern Verschnaufpausen im Pflegealltag verschafft oder einspringt, wenn sie selbst einmal krank sind. Bei mehr als 3000 Kindern mit Pflegestufe in ganz Schwaben war immer klar, dass auch dieses Angebot bei Weitem nicht den Bedarf decken würde.

