Die Polizei beschäftigt eine kleine Serie von Einbrüchen

Die Taten passieren an den Weihnachtsfeiertagen. Ein Einbrecher scheitert an der Tür des Ratskellers am Augsburger Rathausplatz.

In der Weihnachtszeit kam es im Augsburger Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem gab es den Versuch, in das Restaurant "Ratskeller" einzudringen. Der Täter scheiterte.

Wie die Polizei informiert, wurde zwischen Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 9.45 Uhr, in eine Wohnung in der Biermannstraße eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in die Wohnung und durchsuchte diese. Der unbekannte Täter entwendete mehrere Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Diebstahlschaden ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in Augsburg

Ebenfalls in der Zeit von Sonntag, 7 Uhr, bis Montag, 13.20 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Wolfgangstraße eingebrochen. Entwendet wurde aus der Wohnung augenscheinlich nichts. Die Kriminalpolizei Augsburg sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 1 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, wollte ein Unbekannter laut Polizei in den Ratskeller am Rathausplatz einbrechen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. (möh)