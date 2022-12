Die Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen im Augsburger Stadtgebiet

Unbekannte Täter dringen in ein Büro, einen Lagerraum und einen Rohbau im Stadtgebiet Augsburgs ein und stehlen unterschiedliche Gegenstände. Die Polizei such Zeugen.

Zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Augsburg ist es in den vergangenen Tagen gekommen. Wie die Polizei jetzt berichtet, stieg ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende vom 9. bis 12. Dezember in ein Büro in der Sanderstraße am Herrenbach ein. Den Angaben zufolge befindet sich das Gebäude im Bereich der 40er-Hausnummern, der Einbrecher verschaffte sich laut Polizei offenbar über ein aufgehebeltes Kellerfenster Zugang in das Anwesen und durchwühlte dann die Büroräume. "Hierbei machte er sich auch an zwei Kleintresoren zu schaffen und öffnete diese gewaltsam vor Ort", heißt es von der Polizei. Wertvolles befand sich darin allerdings nicht. Gestohlen wurde lediglich Kleingeld aus einer Kaffeekasse. Der angerichtete Sachschaden hingegen dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Um Hinweise bittet die Kripo unter der 0821/323-3810.

Einbrüche in Augsburg: Die Polizei sucht Zeugen

Ein ähnlicher Vorfall spielte sich offenbar in der Nacht auf Sonntag in Lechhausen ab. Ein unbekannter Täter drang in eine als Lagerraum genutzte Garage einer Autozulieferfirma in der Meraner Straße im Bereich der 30er-Hausnummern ein. Es könnten laut Polizei auch mehrere Einbrecher gewesen sein. Das Kipptor wurde dabei aufgehebelt, anschließend wurden aus dem Lagerraum insgesamt 80 Altbatterien im Wert von rund 1200 Euro gestohlen. "Zum Abtransport wurde anscheinend ein Kleintransporter oder ähnliches Fahrzeug verwendet", berichtet die Polizei. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 300 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei in dem Fall unter der Nummer 0821/323-2310.

In Kriegshaber wiederum wurden aus einem Rohbau im Reesepark 2 in der Reeseallee im Zeitraum 10. bis 12. Dezember mehrere im Keller versperrte Baumaschinen im Wert von insgesamt über 2.000 Euro gestohlen. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2610. (jaka)