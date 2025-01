Die Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten

Am Wochenende ist es im Stadtgebiet zu mehreren Unfällen mit Unfallflucht gekommen, meldet die Polizei. So touchierte in Lechhausen zwischen Sonntag, 21. Dezember und Donnerstag, 2. Januar eine bislang unbekannte Person einen roten Chevrolet Orlando in der Bülowstraße an der vorderen und hinteren rechten Seite. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

In der Nacht auf Montag beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW Golf in der Reichenbergstraße in der Innenstadt. Der Golf parkte auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden genannten Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Am vergangenen Freitag touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11.10 Uhr und 20.30 Uhr einen roten Seat Formentor in einer Tiefgarage in der Jesuitengasse. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Auch hier ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (att)