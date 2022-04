Betrunken am Steuer: Die Augsburger Polizei ertappt mehrere Promillesünder

Die alkoholisierten Verkehrsteilnehmer waren mit Auto und E-Roller in den Augsburger Stadtteilen unterwegs. Die Folgen: Anzeigen, Bußgeld und Fahrverbot.

Wer Alkohol getrunken hat, sollte sich tunlichst nicht hinter das Steuer setzen, auf den E-Roller oder auf das Fahrrad steigen. Die Polizei erwischte am Wochenende in Augsburg wieder einige Promillesünder. Ein Überblick:

Haunstetten: Einen offensichtlich betrunkenen Fahrzeugführer auf einem Tankstellengelände in der Inninger Straße meldete ein Zeuge am Freitag gegen 21.10 Uhr der Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte ein zweiter PKW den Fahrer bereits bei sich einsteigen lassen und war weggefahren. Im Auto saß nun ein anderer Mann, der angab, den PKW gefahren zu haben. Die Polizeibeamten konnten aufgrund der Zeugenaussage den ursprünglichen Fahrer schließlich an einer Tankstelle in Bobingen kontrollieren. Er wurde zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Führerschein des 40-Jährigen bereits wegen einer früheren Alkoholfahrt beschlagnahmt worden war. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Hochfeld: Knapp vier Stunden später kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer in der Hochfeldstraße. Der 29-Jährige war mit über 1,4 Promille alkoholisiert. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Göggingen: Am Samstag gegen 1.30 Uhr geriet ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Gabelsberger Straße in eine Verkehrskontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Nach einem weiteren Test auf einer Polizeidienststelle erwarten den Mann ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Polizeikontrolle in Augsburg: Mit 1,1 Promille am Steuer

Antonsviertel: Ebenfalls am Samstag gegen 2.20 Uhr überprüften Polizisten einen E-Scooter-Fahrer in der Imhofstraße. Die Beamten stellten fest, dass der 30-Jährige mit über 1,1 Promille alkoholisiert war. Er musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kriegshaber: Von einem E-Roller stürzte am Samstag gegen 23.20 Uhr ein 56-jähriger Mann, der auf dem Fuß- und Radweg entlang der Bgm.-Ackermann-Straße in Fahrtrichtung Diedorf unterwegs war und dort beim Überqueren einer Fußgängerampel einen Bordstein übersah. Dabei zog er sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufene Streife stellte fest, dass der Mann mit rund 0,8 Promille alkoholisiert war. Er kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der 56-Jährige bekommt dafür eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lechhausen: Bei einer Kontrolle am Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Blücherstraße fiel den Beamten bei einem 30-jährigen PKW-Fahrer Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von knapp unter 1,1 Promille. Der Mann musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Die Folgen für den Mann: Bußgeld und Fahrverbot. (bau)