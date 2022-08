Die Polizei erwischt mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer

Zwei E-Roller-Fahrer bekommen nun Anzeigen. Beim älteren Fahrer stellten die Augsburger Beamten auch noch drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Erneut fielen alkoholisierte E-Scooter-Fahrer der Polizei auf. So war am Sonntag gegen 4.30 Uhr ein 17-Jähriger mit einem Roller auf der Haunstetter Straße in Schlangenlinien unterwegs. Da die Beamten bei der Kontrolle des jungen Mannes Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Fahrer bekommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, teilt die Polizei mit.

Fragen und Antworten rund um die E-Scooter 1 / 9 Zurück Vorwärts Wer darf mit einem E-Scooter fahren? Einen E-Scooter ausleihen kann jeder ab 14. Jahren.

Ist ein Führerschein notwendig? Einen Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung ist aktuell nicht notwendig.

Welche Ausstattung braucht ein verkehrstüchtiger E-Scooter? E-Scooter müssen mit zwei Bremsen, Klingel und Beleuchtung ausgestattet sein. Auch eine Versicherungsplakette ist Pflicht.

Wie schnell dürfen E-Scooter fahren? Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h.

Gibt es eine Helmpflicht? Nein, es gibt keine Helmpflicht. Polizei und ADAC empfehlen das freiwillige Tragen eines Helms.

Wo dürfen E-Scooter fahren? Fahren dürfen die E-Scooter auf Radwegen, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen oder außerorts auch auf Seitenstreifen. Sollte kein Radweg vorhanden sein, ist das Fahren auf Gehwegen und Fußgängerzone nicht erlaubt.

Darf mehr als eine Person auf einem E-Scooter fahren? Nein, es darf nur eine Person fahren. Ein Mitfahrer ist nicht erlaubt.

Was gilt für Fahren unter Alkoholeinfluss? Es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wer mit diesem Alkoholwert E-Scooter fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es kann ein Bußgeld erhoben oder der Führerschein entzogen werden.

Welche weiteren Verkehrsregeln muss ich beachten? Ohne Blinker muss Handzeichen gegeben werden. Auf gemeinsamen Flächen muss Rücksicht auf den Radverkehr genommen werden. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben Fußgänger Vorrang. Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren werden. An E-Scooter dürfen keine Anhänger angebracht werden.



Etwa zur selben Zeit fuhr ein 35-Jähriger mit einem E-Scooter über die gesamte Breite der Gögginger Straße und versuchte, sich durch mehrere Wendemanöver einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der Mann stellte den Scooter ab und flüchtete zu Fuß in die Schießgrabenstraße, wo er schließlich stürzte. Da die Polizeikräfte bei ihm Alkoholgeruch und drogentypische Anzeichen wahrnahmen, wurde der 35-Jährige zur Blutentnahme in das Universitätsklinikum Augsburg-Haunstetten gebracht. Ihn erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (bau)