Er verursachte 2000 Euro Schaden: Die Polizei sucht einen Motorradfahrer

Der Motorradfahrer touchiert am späten Samstagabend einen Seat in Lechhausen und fährt davon. Die Augsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 21.20 Uhr in der Leipziger Straße zwischen einem PKW und einem Motorrad ereignet hat. Wie mitgeteilt wird, war ein 25-jähriger Seat-Fahrer in der Straße in nordwestlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 64 kam dem 25-Jährigen ein Kraftradfahrer entgegen, der in die aufgrund von parkenden Autos verengte Fahrbahn einfuhr, obwohl der 25-Jährige die Stelle noch nicht passiert hatte. Der Kraftradfahrer touchierte daraufhin den Seat seitlich und kam ins Straucheln. Statt anzuhalten fuhr er jedoch laut Polizei davon.

Am PKW des 25-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (bau)