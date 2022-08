Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Einbrüche

Die Einbrüche ereigneten sich im Textilviertel und in Göggingen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Einbrüchen im Textilviertel und in Göggingen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 14 und 24 Uhr in der Otto-Lindenmeyer-Straße im Bereich der 20er-Hausnummern. Wie die Polizei mitteilt, sei dabei Diebesgut im unteren vierstelligen Eurobereich erbeutet worden.

In Göggingen machte(n) sich offenbar der oder die unbekannten Täter die längere Abwesenheit von Bewohnern zunutze. Sie haben sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum vom 31. Juli, 20 Uhr, bis 13. August, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt in drei angrenzende Häuser in der Josef-Felder-Straße (Höhe der 60er-Hausnummern) verschafft. Dabei verursachten sie einen Sach- und Beuteschaden. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen nimmt die Kripo unter Telefon 0821/323-3810 Zeugenhinweise entgegen. (bau)