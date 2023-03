Die Polizei überwacht den Osterplärrer künftig mit Videokameras

Plus Zum Frühjahrsplärrer 2022 kamen so viele Menschen wie nie zuvor. Die Augsburger Polizei hat auch deshalb ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet.

Irgendwann ließ die Polizei die Zugänge zu den Bierzelten sperren. So voll waren das Schaller- und das Binswanger-Zelt. Die Einsatzleitung erwägte sogar, das gesamte Gelände abzuriegeln. In der Geschichte des Augsburger Plärrers hatte es diese Ausnahmesituation noch nie gegeben. Tausende Menschen hatten den Frühjahrsplärrer 2022 zeitgleich gestürmt - es war der Erste nach der Corona-Pandemie. Die Polizei zog daraus Konsequenzen. Ab dem kommenden Osterplärrer wird das Volksfest in Absprache mit der Stadt videoüberwacht. Hinter der Entscheidung stecken weitere Gründe.

Simon Crauser deutet auf eine Grafik. Er zeigt, wo die acht Videokameras am Plärrergelände positioniert werden. "Uns geht es vor allem um die Situation an den Eingängen, aber natürlich auch um das Gelände", sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte. In der Behörde mache man sich nach jedem Plärrer Gedanken, wie man die Sicherheit weiter optimieren könne. Eine Überfüllung des Geländes, wie 2022, soll es künftig nicht mehr geben.

Augsburger Plärrer: Bei drohender Überfüllung Eingänge rechtzeitig sperren

"Zwar gingen die Besucherinnen und Besucher damals gut mit der Situation um, aber wir müssen für kritische Szenarien planen. Denn so etwas kann auch schiefgehen", sagt Crauser. Er denke da nur an eine mögliche Panikreaktion in der Menschenmenge oder an Schwierigkeiten bei einer Evakuierung. Droht eine Überfüllung, werde man nun frühzeitig die Eingänge sperren. Auf der Plärrerwache sollen deshalb Videobeamte die Aufnahmen im Blick behalten, um schnell reagieren zu können. Die Augsburger Polizei hat sich im Vorfeld in anderen Städten über deren Sicherheitskonzepte für Volksfeste erkundigt.

Demnach ist bayernweit die Videoüberwachung auf großen Volksfesten, wie auf dem Oktoberfest in München, aber auch in Ingolstadt, Straubing und Rosenheim längst Standard. Was die Polizei noch feststellte: Auf den videoüberwachten Volksfesten würden verhältnismäßig weniger Körperverletzungs-Delikte gezählt, als auf dem Plärrer. "Natürlich ist das Sicherheitsniveau auf dem Plärrer schon so hoch, dass sich Besucher wohlfühlen können. Aber eine Videoüberwachung wird die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl stärken", betont Crauser. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Frühjahrs- und dem Herbstplärrer zusammengerechnet 74 Körperverletzungen registriert. Gefährliche Taten wie Maßkrugschlägereien gab es laut dem Polizeidirektor nur vereinzelt. Meist handelte es sich um einfache Körperverletzungen, eine Ohrfeige oder einen Faustschlag. Im Jahr 2016 lag die Zahl der Körperverletzungen noch bei 42, im Jahr 2018 bei 76 und 2019 bei 52. "Die Zahlen schwanken, haben aber eine leicht steigende Tendenz."

Polizeiliche Videoüberwachung ist in Augsburg nicht neu. Seit 2017 wird das Stadtfest "Sommernächte" mit Videokameras im Blick behalten. Fest installiert sind seit über vier Jahren die 15 Kameras am Königsplatz. Anhand der Aufnahmen, die zwei Wochen lang gespeichert werden - so wird es auch am Plärrer gehandhabt - hat die Polizei nach eigenen Angaben bereits etliche Straftaten aufklären können. Für die Polizeiinspektion-Mitte ist dies auch ein Grund, das Augsburger Volksfest ins Visier zu nehmen.

Polizei erhöht auch Zahl der Streifenbeamten auf dem Augsburger Plärrer

"Wir hoffen, damit die ein oder andere Straftat klären zu können. Gerade, wenn Alkohol im Spiel ist, kann es mit Zeugenaussagen mitunter schwierig sein", weiß Crauser. Straftaten sollen beweissicher dokumentiert und Beteiligte identifiziert werden. Von der Videoüberwachung erhofft sich die Polizei zudem nicht nur präventive Wirkung, sondern auch die Unterbindung von Straftaten. Wenn etwa Videobeamte sehen, dass Gruppierungen aneinandergeraten, könne frühzeitig eingegriffen werden. Entsprechend werde auch die Zahl der Streifenbesatzungen künftig auf dem Plärrer erhöht. Die Polizei darf aber nicht jeden Winkel auf dem Volksfestgelände filmen.

Die Bierzelte bleiben tabu. "Hier sind die Sicherheitsfirmen der Zeltbetreiber zuständig." Die Beamten müssen bei der Videoüberwachung ohnehin auf private Zonen achten. "Die Wohnbebauung um den Plärrer wird ab dem ersten Obergeschoß bei den Aufnahmen verpixelt", berichtet der stellvertretende Inspektionsleiter. Auf Erdgeschoß-Ebene gebe es entsprechende Anweisungen an die Kollegen, sich diese Bereiche nicht heranzoomen und ansehen zu dürfen. Die Videobeamten müssten dies unterschreiben. Bei Zuwiderhandlung drohten dienstrechtliche Konsequenzen. "Das wird auch kontrolliert."

Die Videokameras werden nach dem Volksfest wieder abgebaut. Nach dem Osterplärrer (9. - 23. April) werde laut Crauser evaluiert, was sich bei der Videoüberwachung noch verbessern lässt.