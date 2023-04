Die PSD Bank erweitert ihren Vorstand

Die PSD Bank München mit Sitz in Augsburg hat ihr Vorstandsteam erweitert. Thomas Palus stößt zum Gremium dazu.

Der Aufsichtsrat der PSD Bank München hat den 49-jährigen Thomas Palus zum neuen Vorstandsmitglied berufen. Das gibt die Direktbank bekannt. Palus steht der gesamten Marketing- und Vertriebsorganisation vor und verantwortet dabei sämtliche strategischen sowie operativen Aktivitäten.

Der gebürtige Niedersachse hat seine beruflichen Wurzeln in der Kreissparkasse Hildesheim. Es folgten Stationen in Sparkassen und Volksbanken, in denen er als Vorstand den Vertrieb verantwortete. Zuletzt von 2018 bis 2022 in Ludwigsburg. Palus ergänzt den bisherigen Vorstand um Karen Lehmann-Martin und Jürgen Haschka.

In ihrem Geschäftsgebiet Schwaben, Nieder- und Oberbayern betreut die PSD Bank rund 80.000 Privatkunden. Die 14 bundesweit regional aktiven PSD Banken sind die älteste Direktbankengruppe Deutschlands. (nist)