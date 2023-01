Augsburg

Die Queen und König Ludwig: Was Anton Holzmüller an Sterbebildern fasziniert

Plus Mesner Anton Holzmüller besucht Beerdigungen von Promis und sammelt Sterbebildchen. Was ihn daran fasziniert und warum er unbedingt Abschied vom Papst nehmen wollte.

Anton Holzmülller, Mesner von St. Ulrich und Afra, steht an einem der Tische in der Sakristei und blättert durch Fotoalben. "Da ist es", sagt er nach einer Weile erleichtert. "Das ist mein absolutes Highlight." Holzmüller neigt das Album und streicht vorsichtig über ein braunes, leicht vergilbtes Stück Papier mit schwarzer, schnörkeliger Schrift: ein Sterbebild von König Ludwig. "Ein Erbstück", erzählt Holzmüller, über mehrere Ecken zu ihm gekommen und etwas ganz Besonderes. Dieses Zeugnis vom Tod des letzten bayerischen Königs ist nicht das einzige in Holzmüllers Sammlung. In den Alben auf dem Tisch steckten viele Erinnerungen an Verstorbene, erzählt der Mesner. Dann läuft er zu einem Einbauschrank und deutet an, man möge ihm folgen. Er öffnet eine Schranktüre und zeigt auf deren Rückseite. Sie ist über und über bedeckt mit weiteren Sterbebildchen. Die sind Anton Holzmüllers Hobby.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

