Die Region bewirbt sich um großes Sportfest für Menschen mit Behinderung

Streitthemen gibt es zwischen Stadt und Land in der Region Augsburg immer wieder - etwa bei Verkehrsfragen oder Wirtschaftsthemen. Nun aber gibt es auch ein neues Gemeinschaftsprojekt. Der Sport ist es, der Stadt und Land verbinden soll. Die Stadt Augsburg und der Landkreis bewerben sich gemeinsam um ein großes Sportfest für Menschen mit Behinderung. Die Region soll im Jahr 2025 Ausrichter der bayerischen Special-Olympics-Landesspiele werden. Zu den Spielen kommen über 1000 Sportler, die verschiedene Sportarten betreiben - etwa Basketball, Badminton, Schwimmen, Klettern und Fußball.

In diesem Sommer trafen sich die Behindertensportler in Regensburg zu den bayerischen Sommerspielen. Fünf Tage dauerte das Sportfest dort, in 15 Sportarten gab es Wettkämpfe. Für die Spiele wurden die vorhandenen Wettkampfstätten in der Stadt genutzt, darunter mehrere Bäder, die Kletterhalle des Alpenvereins und Sporthallen. Augsburg und das Umland bieten nach Einschätzung von Stadt und Landkreis alle Einrichtungen, die für die Special-Olympics-Landesspiele benötigt werden.

"Special Olympics": Augsburg setzt auf Begeisterung wie bei Kanu-WM

"Es ist uns ein echtes Anliegen, alles zu tun, um den Athletinnen und Athleten sowie den Delegationen im Juli 2025 spannende Wettkämpfe und ein bewegendes sportliches Miteinander zu bereiten", sagt der Augsburger Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne). Auch den Besucherinnen und Besuchern der Wettkämpfe soll ein "unvergessliches Erlebnis" beschert werden. Bei der Stadt verweist man auch auf die Kanuslalom-WM in diesem Sommer, die eine "Welle der Begeisterung" ausgelöst habe. Sportler und Gäste waren von der Atmosphäre am Eiskanal begeistert.

Special Olympics ist nach eigenen Angaben die weltweite größte vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Dabei sind die Landesspiele im Sommer und die Winterspiele die größten Sportveranstaltungen des bayerischen Landesverbands von Special Olympics. Es geht dabei zwar auch um die Jagd nach Medaillen, doch vor allem geht es um das Mitmachen. Das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung sollen gestärkt werden - unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion. An den Landesspielen können Behindertensportler ab acht Jahren teilnehmen. Sofern es genug Startplätze gibt, sind die Wettkämpfe auch für Athleten aus anderen Bundesländern offen. Normalerweise finden die Spiele alle vier Jahre statt. Wegen Corona waren die letzten Spiele in Regensburg von 2021 auf dieses Jahr verschoben worden.

Im Landkreis Augsburg werden bereits im kommenden Jahr Behindertensportler zu Gast sein. Dann finden in Berlin die weltweiten Special-Olympics-Spiele statt. Diese haben noch einmal eine ganz andere Dimension: Erwartet werden mehr als 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Nationen. Der Kreis Augsburg ist eine von 216 Gastgeberregionen in Deutschland. Eine Sportdelegation wird im Landkreis empfangen - die Sportler sollen hier trainieren können, zudem ist ein kulturelles Rahmenprogramm vorgesehen.

