Die Schwimmer zieht es im Winter in den Süden von Augsburg

Die Hallenbäder in Göggingen und Haunstetten haben ihre treuen Anhänger. Die Stadt Augsburg legt die Bilanz der Freibadsaison vor.

Für den Badeurlaub im Sommer zieht es viele Menschen in den Süden. Jetzt, da es draußen kühler und bald wohl richtig kalt wird, ist für Schwimmer dagegen der Süden von Augsburg eine gute Adresse. Zwei städtische Hallenbäder liegen im südlichen Teil des Stadtgebiets: Die Einrichtungen in Haunstetten und Göggingen mögen zwar in die Jahre gekommen sein, doch die Frequenz ist weiterhin gegeben, zumal das Angebot von Hallenbädern in Augsburg eher begrenzt ist. Bademöglichkeiten bestehen zudem im Spickelbad und im Alten Stadtbad. Das modernisierte Plärrerbad ist für den Vereins- und Schulsport vorgesehen. Ein öffentlicher Badebetrieb ist nicht möglich.

Carolin Weirather gehört zu den Gästen, die regelmäßig das Bad in Göggingen besuchen. Die Mutter aus Göggingen hat es nicht weit. Sie kommt mit ihren Söhnen Felix (fünf Jahre) und Emil (sieben). "Den Jungs gefällt es, weil sie gerne vom Ein-Meter-Sprungbrett ins Wasser hüpfen", sagt sie. Göggingen bietet ein 25-Meter-Schwimmbecken mit Sprunganlage. Zudem gibt es ein Lehrschwimmbecken. Montags ist das Bad geschlossen, an den anderen Tagen ist die Einrichtung zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Freitags dauert der Betrieb von 8 bis 21 Uhr.

Sina aus Königsbrunn schwimmt regelmäßig im Haunstetter Hallenbad. Foto: Peter Fastl

Das Hallenbad in Haunstetten spricht vor allem Frühaufsteher an. Im Bad, dessen Zufahrt wegen des Neubaus der Johannes-Strauß-Grundschule derzeit nur über den Karl-Rommel-Weg möglich ist, können Frühschwimmer dienstags, donnerstags und samstags ab 6 Uhr sportlich in den Tag starten. Auch in Haunstetten ist montags geschlossen. Kein Badebetrieb ist zudem sonntags. Es gibt ein kombiniertes Schwimmbecken mit Sprung- und Nichtschwimmerbereich sowie ein 25-Meter-Schwimmbecken. Sina kommt aus Königsbrunn. Sie schätzt das Bad im Nachbarort Haunstetten. "Ich bin regelmäßig da", sagt sie.

Das Hallenbad in Göggingen ist beliebt. Foto: Peter Fastl

Bei der Stadt Augsburg verweist man auf das Angebot in der kühlen Jahreszeit. Sportreferent Jürgen Enninger: "Alle Besucher erwarten in den drei Hallenbädern im Spickel sowie in Göggingen und Haunstetten wieder die ursprünglichen Wassertemperaturen von 27 Grad." An den jeweiligen Warmbadetagen werde die Wassertemperatur auf 29 Grad erhöht. Weiterhin würden an Warmbadetagen auch wieder die Wassergymnastikstunden angeboten, die im Eintrittspreis inbegriffen sind. Im Vorjahr hatte die Stadt, um Energiekosten zu sparen, die Wassertemperatur gesenkt. Bereits während der Hallenbadsaison kehrte man aber zu den früheren Temperaturen zurück. Die Absenkung hatte bei Badegästen für Unmut gesorgt.

Im Alten Stadtbad ist die Wassertemperatur am höchsten

Im Alten Stadtbad werden die Wassertemperaturen - wie gewohnt – durchgehend bei 29 Grad gehalten. Auch die Sauna wird zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Jeweils dienstags von 9 bis 22 Uhr sei Damen-Saunatag, informiert das städtische Bäderamt. Die Gastronomie im Alten Stadtbad ist zudem verpachtet. Sie steht ab der zweiten Oktoberwoche den Badegästen zur Verfügung.

Lesen Sie dazu auch

Erwachsene zahlen in allen Hallenbädern 4,50 Euro Eintritt. Es gibt einen Kurzzeitarif von 3,80 Euro, wenn die Badezeit von zwei Stunden nicht überschritten wird. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, allerdings müssen sie von einem Erwachsenen begleitet werden.

Im Sommer kamen 216.000 Gäste in die städtischen Freibäder

Mittlerweile hat die Stadt Augsburg auch die Zahlen für die zurückliegende Freibadsaison ausgewertet. Im Jahr 2023 kamen insgesamt knapp 216.000 Besucher in die drei städtischen Bäder. Weil für das kleine Bad in Lechhausen kein Eintritt erhoben wird, taucht es in der Besucherstatistik nicht auf. Am besten besucht war das Familienbad mit 87.800 Badegästen. Es folgen das Bärenkellerbad (77.500 Besucher) und das Fribbe (50.500). Zum Vergleich: Im Sommer waren es in Augsburg knapp 237.000 Besucher. Im Zehn-Jahres-Vergleich schneidet das Jahr 2018 am besten ab. Es wurden 276.000 Besucher registriert.