Das etwa 70 Jahre alte Gebäude sollte abgerissen werden. Nun muss sich die Stadt Augsburg überlegen, wie es mit der maroden Sheridan-Kapelle weitergeht.

Die marode ehemalige Kapelle auf dem Sheridan-Areal wird unter Denkmalschutz gestellt. Der Stadtrat hatte zuletzt einen Abriss ins Auge gefasst, nachdem sich keine Nutzung für das Gebäude finden ließ und das Landesdenkmalamt in der Vergangenheit keine Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung sah. Grund: Das Gebäude wurde auch an anderen US-Standorten in ähnlicher Weise gebaut.

Die Sheridan-Chapel in Augsburg wird unter Denkmalschutz gestellt

Nach dem Stadtratsbeschluss stellten zwei Bürger Anfang Dezember 2022 nochmal einen Antrag auf Überprüfung – diesmal sah das Denkmalamt die Voraussetzungen als gegeben an. Darüber informierte Baureferent Gerd Merkle (CSU) im Stadtrat am Donnerstag. Das etwa 70 Jahre alte Gebäude sei in einem "jämmerlichen Zustand". Man werde sich nun Gedanken über die weitere Nutzung machen. Offenbar gibt es inzwischen wieder einen neuen Interessenten für eine kirchliche Nutzung. (skro)