Die Sparda-Bank Augsburg investiert in den eigenen Nachwuchs

Die Ausbildungsquote wird bei der Sparda-Bank in Augsburg deutlich erhöht. Bei den Geschäftszahlen erlebt die Genossenschaftsbank bei der Baufinanzierung ein starkes Jahr 2021.

Es ist nicht nur die Stadtsparkasse Augsburg, die in diesem Jahr groß feiert. Das Kreditinstitut wird 200 Jahre alt. Etwas jünger und auch deutlich kleiner ist die Sparda-Bank Augsburg. Die Genossenschaftsbank besteht seit 70 Jahren. Dass man an den eigenen Erfolg auch weiterhin glaubt, zeigt sich nach Auskunft der Führungsmannschaft an der Ausbildungsquote. Im Jahr 2021 beschäftigte das Unternehmen 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon zwölf Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Dies sind 12,3 Prozent mehr als im Jahr 2020.

Wegen Corona ist das Geschäft für die Sparda-Bank nicht einfach

Vorstandsvorsitzender Ralph Puschner sagt: "Gerade die Ausbildung junger Menschen ist für uns eine Herzensangelegenheit. Daher haben wir unsere Ausbildungsquote bewusst erhöht." Die Sparda-Bank Augsburg eG lebe seit einigen Jahren "die stärkenorientierte Mitarbeiterentwicklung", so Puschner, der seine Bankausbildung bei der Sparda-Bank begonnen hatte. Mitarbeiterentwicklung heiße, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Talenten entsprechend im Unternehmen eingesetzt seien, gefördert würden und eine langfristige Perspektive in einem modernen Arbeitsumfeld hätten.

Mit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 zeigt sich die Sparda-Bank zufrieden. Die Situation sei aufgrund der Corona-Pandemie nicht einfach. In einem ihrer wichtigsten Geschäftsfelder, den privaten Baufinanzierungen, blickt die Bank auf das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte zurück. Zudem verstehe sich die Genossenschaftsbank als zuverlässiger Partner in finanziellen Belangen. "Wir konnten durch das besondere Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in der Hochphase der Corona-Pandemie die ganze Zeit unseren persönlichen Kundenservice aufrechterhalten", erklärt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Peter Lachenmayr.

Sparda-Bank Augsburg ist eine der größten regionalen Genossenschaftsbanken

Die Sparda-Bank gehört mit aktuell über 55.000 Mitgliedern zu den mitgliederstarken Genossenschaftsbanken in Schwaben. In der Hauptstelle in Augsburg und weiteren sechs Filialen betreuen 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 76.000 Privatkundinnen und -kunden. Die Bilanzsumme beträgt 1,77 Milliarden Euro. Im Vorjahr war der langjährige Vorstandschef Peter Noppinger in den Ruhestand gegangen.