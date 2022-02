Augsburg

06:04 Uhr

Die Sperrstunde fällt – Augsburger Wirte und Gäste sind glücklich

Plus Es gibt bereits erste Ideen, wie Gastronomen die künftige Regelung umsetzen. Dennoch bleibt die Situation in der Gastronomie wegen Corona weiter angespannt.

Von Michael Hörmann

Für viele Gastronomen und deren Gäste war es in den zurückliegenden Wochen stets der gleiche Vorgang: Kurz nach 21.30 Uhr kam das Personal an die Tische, um langsam zum Aufbruch zu drängen. Eine letzte Runde war zwar möglich, doch jeder musste die Uhr im Blick haben: Um 22 Uhr war Ende, weil die bayernweite Sperrstunde galt. Wer sich darüber hinwegsetzte und erwischt wurde, verstieß gegen die Corona-Auflagen. Diese Beschränkungen stürzten manchen Gastronomen in eine wirtschaftliche Krise, doch bald dürfen sie nun wieder länger ausschenken. Die Sperrstunde wird nach einer Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder bald aufgehoben. Die Reaktionen in Augsburg fallen durchweg positiv aus.

