Die Sportfreunde Stiller "von hinten": Ein Konzertabend der anderen Art

Plus Im August treten auf der Freilichtbühne Bands auf, doch nicht jeder Zuhörer hat ein Ticket. Rund um das Open-Air-Areal hat sich eine besondere Szene entwickelt.

Von Andrea Wenzel

Eine Schüssel mit Melonenstücken, eine Schale mit Käse und Speck, gleich daneben kühle Getränke. Sabine Dobke, Margit Funk und Elisabeth Koch machen es sich am Samstagabend in den Rote-Torwall-Anlagen auf Picknickdecken gemütlich, doch ums Essen geht es ihnen nur bedingt. Sie sind zum Konzert der Sportfreunde Stiller gekommen, die an diesem Abend auf der Freilichtbühne auftreten. Mit den drei Frauen warten rund 150 weitere Besucher, die ebenfalls mit Proviant ausgerüstet auf Decken sitzen. Doch sie alle werden keine "richtigen" Gäste des Konzerts sein, sie sind Zaungäste. Die Sportfreunde Stiller "von hinten" – für viele ist das an diesem Abend die einzige Möglichkeit, das Konzert mitzuerleben, weil sie keine Karten bekommen haben. Die Rote-Torwall-Anlagen werden im Sommer immer wieder zum besonderen "Backstage"-Bereich, den selbst Anwohner zu schätzen wissen.

Die Stimmung auf der Picknickdecke von Sabine Dobke und ihren Freundinnen ist ausgelassen. Es wird geratscht, gegessen und gelacht. "Wir haben keine Tickets mehr für die Sportfreunde Stiller bekommen und gehört, dass man in den Wallanlagen das Konzert auch außerhalb der Freilichtbühne gut verfolgen könne", erklärt Sabine Dobke. Also habe sie einfach ihr Telefonbuch durchgerufen und Freundinnen animiert, sie zu begleiten. "Ich finde es hier sogar gemütlicher als drinnen", sagt Elisabeth Koch und prostet den anderen zu. Sabine Dobke sieht den Ausflug in die Wallanlagen als Experiment. "Ich bin gespannt, wie es uns am Ende gefallen hat."

