Die Stadt Augsburg baut die Corona-Nachbearbeitung ab

Noch wird beim Gesundheitsamt jedem Corona-Fall nachgegangen. Doch Mitarbeiter aus anderen Referaten, die aushalfen, konnten nun wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Corona hat über lange Zeit auch die Augsburger Stadtverwaltung in Teilen lahmgelegt. Während der Pandemie waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Ämtern zur Corona-Nachverfolgung abgeordnet, sogar die Bundeswehr sprang ein und schickte Soldaten zum Telefonieren. Noch im Januar waren über 300 Mitarbeiter bei der Stadt mit der Corona-Nachbearbeitung befasst. Damit ist es jetzt offenbar vorbei. Die Ämter sind wieder voll besetzt und nur noch wenige abgeordnete Mitarbeiter arbeiten im Gesundheitsamt weiterhin positive Corona-Fälle ab, heißt es von der Stadt auf Nachfrage. Und auch deren Zahl soll bald weiter stark reduziert werden.

Nach wie vor bearbeiten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes jeden einzelnen positiven PCR-Test, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Thomas Wibmer. Denn Corona ist immer noch meldepflichtig. Die Fälle würden individuell bearbeitet, fehlende Daten ermittelt, ergänzt und dann an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt. Darüber hinaus würden bei jedem Fall zusätzliche Informationen wie die Symptome ermittelt.

Die Information von Kontaktpersonen wurde in Augsburg aufgehoben

Die zeitaufwendige Suche nach möglichen Kontaktpersonen wurde von den Gesundheitsämtern schon seit geraumer Zeit nicht mehr verlangt, so Wibmer. In Bayern wurde sie im April dieses Jahres zunächst auf die infizierten Personen selbst übertragen. "Mit Aufhebung der Isolationspflicht im November 2022 wurde auch die Information von Kontaktpersonen aufgehoben", erklärt der Gesundheitsamtsleiter. Die Nachverfolgung der gemeldeten Fälle findet mittlerweile schriftlich oder elektronisch statt, es gibt keine Telefonanrufe mehr.

Derzeit sind noch 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit der Corona-Nachbearbeitung beschäftigt. Alle aus anderen Dienststellen Abgeordneten konnten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, so Wibmer. Im Umweltausschuss berichtete Referent Reiner Erben (Grüne), dass von den bis Ende Dezember befristeten Stellen in der Corona-Bearbeitung 13 Stellen bis zum 31. März 2023 verlängert werden; alle anderen nur noch bis Ende Januar 2023. Erben berichtete, andere Städte hätten die Corona-Nachbearbeitung bereits "massiv" heruntergefahren. "Bei der Entwicklung der Inzidenz sieht es in ganz Deutschland gut aus", so Erben.

Bei der Stadt gibt es keine Pläne, die Nachverfolgung wieder einzuführen, wenn sich an der Situation etwas ändern sollte, sagt Wibmer. "Aktuell wird bei den bisher zirkulierenden Virusvarianten nicht davon ausgegangen, dass in Deutschland erneut eine Nachverfolgung eingeführt wird", so der Gesundheitsamtsleiter.

Mit dem Ende der Corona-Nachverfolgung ist auch ein Aus für die städtische Info-Hotline verbunden. Diese wird bis Jahresende eingestellt, wie Wibmer bestätigt. Bürgerinnen und Bürger sollen dann auf Informationen auf der Homepage des Bayerischen Gesundheitsministeriums und der Stadt Augsburg zurückgreifen, dort gibt es auch ein Online-Kontaktformular.