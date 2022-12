Die Stadt Augsburg benennt das Tiefbauamt um

Künftig soll die Planung von Mobilität abseits des Autos eine größere Rolle spielen. Demnächst startet der neue Baureferent in Augsburg.

Das städtische Tiefbauamt wird zum 1. Januar in Mobilitäts- und Tiefbauamt umbenannt. „Die großen Zukunftsfragen der Mobilität begleiten das Amt bereits heute schon in allen Bereichen intensiv, und das soll sich künftig auch im Namen der Dienststelle widerspiegeln“, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Wenn man beim Klimaschutz vorankommen wolle, brauche es eine Mobilitätswende. Vor diesem Hintergrund gehe es nicht nur um Straßenbau und -unterhalt, sondern auch um Radwege, P+R-Anlagen, Belange des Fußverkehrs und Digitalisierung im Verkehr. Nötig sei eine breitere Palette an Verkehrsmitteln, die die Abhängigkeit vom Auto verringere und gleichzeitig Mobilität erlaube.

Die CSU hatte im Wahlkampf ursprünglich ein eigenes Mobilitätsreferat gefordert, in dem die Aktivitäten von Bau-, Umwelt- (Elektromobilität) und Wirtschaftsreferat (öffentlicher Nahverkehr) gebündelt werden. Angesichts der Herausforderungen in der Corona-Pandemie entschied man sich dann gegen den großen Umbau in der Verwaltung. Nun läuft es auf die Zusatzbenennung des Tiefbauamts hinaus.

Demnächst wird auch der neue Baureferent Steffen Kercher, bisher leitender Mitarbeiter in der Münchner Bauverwaltung, in Augsburg anfangen. Amtsinhaber Merkle bleibt noch bis zum 1. Mai – der Halbzeit der aktuellen Regierungsperiode – im Amt, dann scheidet er auf eigenen Wunsch aus. Die mehrmonatige Einarbeitungszeit an der Seite von Merkle soll Kercher einen reibungslosen Start auch bei laufenden Projekten wie dem städtischen Mobilitätsplan und der Theatersanierung ermöglichen. Ein Schwerpunkt von Kercher wird die Entwicklung von Haunstetten Südwest sein. (skro)