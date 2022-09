Die Stadt Augsburg empfängt Neubürger erstmals im Botanischen Garten

Das Augsburger Rathaus hat als Veranstaltungsort für den Neubürgerempfang ausgedient. Im Freien wollen sich jetzt auch Vereine und Einrichtungen präsentieren.

Tradition hat in Augsburg der Neubürgerempfang. Die Stadt lädt Menschen, die neu zugezogen sind, zu einem geselligen Beisammensein ein. Vor Corona war das Rathaus der Veranstaltungsort. Wegen der Pandemie fiel das Fest in den Jahren 2020 und 2021 ersatzlos aus. In diesem Jahr gibt es einen Neustart. Die Stadt hat sich für eine andere Örtlichkeit entschieden. Der Empfang ist auch nicht mehr am Abend. Stattdessen treffen sich die Neubürger zu einem Familienfest im Botanischen Garten. Termin ist am Samstag, 10. September, von 10 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Im Jahr 2021 fiel der Neubürgerempfang wegen Corona in Augsburg aus

Nach pandemiebedingter Pause veranstaltet die Stadt dieses Willkommensfest für alle Augsburger Neubürgerinnen und Neubürger, die 2020 und 2021 nach Augsburg gezogen sind. An 25 Ständen über den gesamten Botanischen Garten verteilt präsentieren sich die Stadtverwaltung mit kooperierenden Einrichtungen, externe Organisationen, die Stadtratsfraktionen sowie fraktionslose Stadträtinnen und Stadträte. Den Besuchenden werden darüber hinaus Möglichkeiten des freiwilligen Bürgerschaftlichen Engagements aufgezeigt und das vielfältige Vereinsleben in Augsburg vorgestellt, heißt es. Zuletzt fand ein Neubürgerempfang im März 2020 statt.

Es gibt Mitmachaktionen. Im Historischen Pavillon stehen Vorträge auf dem Programm. Das Märchenzelt und der Bastelkiosk sind ebenfalls dabei. Musikalische Darbietungen finden auf der Bühne im Rosengarten statt. Der Eintritt mit allen zusätzlichen Angeboten ist für angemeldete Personen samt Familie frei. Sie erhalten Wertmarken für Speisen und Getränke und einen Willkommensflyer mit einem Gutschein für einen freien Eintritt im Goldenen Saal des Rathauses. Freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen die Veranstaltung für Neubürgerinnen und Neubürger. Für alle anderen Besucherinnen und Besucher ist der Botanische Garten am Samstag zum regulären Eintrittspreis geöffnet.

