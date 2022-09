Stadt Augsburg hält trotz Energiekrise an Weihnachtsbeleuchtung fest

Der Wunsch der Umwelthilfe, bei der Weihnachtsbeleuchtung zu sparen, stößt bei der Stadt Augsburg auf taube Ohren. Was der Wirtschaftsreferent zu den Light Nights sagt.

Geht es nach der Deutschen Umwelthilfe, sollen die Kommunen in diesem Jahr bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen. Lichterketten und andere Weihnachtsbeleuchtung müssten nicht sein. Die Organisation wünscht sich ein "Innehalten" und schlägt einen beleuchteten Baum pro Stadt und Gemeinde vor. Bei der Stadt Augsburg stößt die Umwelthilfe mit ihrem Wunsch auf taube Ohren.

Augsburg soll auch 2022 eine normale Weihnachtsbeleuchtung haben

Augsburg wird an der stimmungsvollen Beleuchtung in der Innenstadt festhalten. Dies sagt Wirtschaftsreferat Wolfgang Hübschle gegenüber unserer Redaktion: "Die Weihnachtsbeleuchtung wird es auch in diesem Winter in gewohnter Form geben." Sämtliche Elemente seien komplett auf moderne und stromsparende LED-Technologie umgestellt, was zu einem vergleichsweise niedrigen Stromverbrauch führe. Zugleich erläutert Hübschle, warum die Stadt auch ihre Unterstützung für die Aktion "Light Nights" signalisiert hat. Diese Aktion findet an drei Tagen im Oktober statt.

31 Bilder So schön ist die Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg Foto: Klaus Rainer Krieger

Nach den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 möchte die Stadt Augsburg in der Vorweihnachtszeit zur Normalität zurückkehren. Der Christkindlesmarkt, der in den beiden Vorjahren ausfiel, soll wie gewohnt über die Bühne gehen. Es gibt keine Beschränkungen und Auflagen, das Engelesspiel ist ebenfalls eingeplant. Der Aufbau der Stände beginnt am 24. Oktober. Zeitlich etwas später wird die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Geschmückt werden mehrere Straßen in der Innenstadt sowie der Stadtmarkt.

Am 21. Oktober ist lange Einkaufsnacht in Augsburg

In der Vorweihnachtszeit soll die Innenstadt abends beleuchtet sein. Eine Lichter-Show gibt es bereits im Oktober. Die Light Nights kehren zurück. An drei Abenden werden in der Innenstadt Gebäude angestrahlt. Die Häuser werden durch Videos, 3D-Animationen und künstlerische Installationen stimmungsvoll in Szene gesetzt. Termin ist von Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, jeweils von 19 bis 23 Uhr. Am Freitag, 21. Oktober, findet zudem die lange Einkaufsnacht in Augsburg statt.

57 Bilder Light Nights 2021 in Augsburg: So leuchtet die Stadt Foto: Bernd Hohlen

Wirtschaftsreferent Hübschle sieht kein Problem, wenn die Light Nights trotz Energiekrise über die Bühne gehen: "Die beauftragten Künstlerinnen und Künstler sowie Technikerinnen und Techniker setzen hier modernste Technik ein, sodass eine maximale Energie- und Kosteneinsparung gewährleistet ist." Im Gegensatz zur dauerhaften Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern von außen finde bei dieser Veranstaltung nur eine kurzzeitige Beleuchtung statt. "Die gesamten Stromkosten lagen hierfür bei den letzten Light Nights entsprechend nur im niedrigen dreistelligen Bereich", informiert Hübschle. Zudem werde der gesamte Energiebedarf hierfür zu 100 Prozent über regenerativen Öko-Strom abgedeckt.

Die Light Nights sind in diesem Jahr zudem der Anlass, um die lange Einkaufsnacht in Augsburg zu ermöglichen. Für den Handel sei die Shopping-Night wichtig, sagt Hübschle. "Mit der Corona-Pandemie haben Tourismus, Gastronomie und Handel eine schwere Krise hinter sich gebracht. Sie sind dringend, auch im Hinblick auf die weiterhin unabsehbaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise, auf Kundenfrequenz angewiesen." Light Nights und Shopping Night seien ein wichtiger Frequenz- und Imagebringer für die Gewerbetreibenden in der Innenstadt.

Light Nights und lange Einkaufsnacht enden am 21. Oktober um 23 Uhr

Hübschle macht sich für die Austragung stark. "Die Veranstaltung ist aktuell umso wichtiger denn je, um Unternehmensexistenzen langfristig zu sichern und die Innenstadt zu stärken." Die lediglich geringe Energieeinsparung stehe in keinem angemessenen Verhältnis zu den Folgen einer Absage. Um aufgrund der aktuellen Situation ein Zeichen zu setzen und den Energiebedarf nochmals weiter zu senken, werden die Light Nights und Shopping-Night am 21. Oktober nur bis 23 Uhr durchgeführt.

Die Weihnachtsbeleuchtung bleibt im Jahr 2022. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

In der Vergangenheit fand die lange Einkaufsnacht stets Ende November statt. Es war ein Zeitpunkt, zu dem auch der Christkindlesmarkt bereits lief. Bis Mitternacht durften Geschäfte in der Innenstadt geöffnet haben. Das Mitmachen ist freiwillig. Zehntausende Besucher kamen in der Regel zur langen Einkaufsnacht in Augsburg.