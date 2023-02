Augsburg

06:00 Uhr

Die Stadt Augsburg kommt mit Flüchtlingszahlen zurecht

Ein Blick in die Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge in einer ehemaligen Halle auf dem Fujitsu-Gelände im vergangenen Sommer.

Plus Alarmrufe wegen zu vieler Flüchtlinge sind in Augsburg nicht zu hören. Die Lage sei beherrschbar, auch wenn die zentrale Notunterkunft bald wegfällt.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Sozialverwaltung der Stadt Augsburg geht davon aus, die Unterbringung von Flüchtlingen weiter sicherstellen zu können. Wie berichtet, meldeten zuletzt vermehrt Landkreise und Gemeinden, mit ihren Kapazitäten am Ende zu sein. Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) sagte im Sozialausschuss des Stadtrats, dass die Herausforderungen in der Tat groß seien. Die Lage sei in mancherlei Hinsicht schwieriger als 2015. Robert Kern, Leiter des Amtes für Wohnbauförderung und Wohnen, verweist darauf, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine – anders in den Wellen 2015 – nicht in berechenbaren Kontingenten kämen, sondern sich teils selbst nach Augsburg durchschlagen. Zudem sei es schwieriger geworden, Unterkünfte zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen