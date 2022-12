Die Stadt Augsburg möchte ihr Onlineangebot zügig ausbauen

Um technische Hürden beim Ausbau des Augsburger Online-Angebots zu umschiffen, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit München und Nürnberg. Im neuen Jahr gibt es neue Projekte.

Kommunen möchten ihr Onlineangebot ausbauen. Die Stadt Augsburg sieht sich auf einem guten Weg. Verwiesen wird dabei auf die Zusammenarbeit mit München und Nürnberg. Man profitiere von gemeinsamen Erfahrungen. Für das Jahr 2023 plant Augsburg weitere Verbesserungen im Onlineangebot.

Die Stadt Augsburg will einen Mehrwert schaffen

Bei der Zusammenarbeit der drei großen bayerischen Städte stehe die Steigerung des Kundennutzens im Fokus, sagt Augsburgs Digitalreferent Frank Pintsch: "Wir schaffen gezielt einen Mehrwert." Digitalisierung sei für Kommunen kein Selbstzweck. Gemeinsam wolle man gezielt einen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verbände schaffen.

Vor diesem Hintergrund erweitert die Stadt Augsburg laut Pintsch ihr Onlineangebot kontinuierlich. So sei es ab dem kommenden Jahr unter anderem möglich, Baugenehmigungen online zu beantragen. Auch die Online-Ummeldung in Bayern wird durch die Stadt Augsburg getestet. Die Online-Dienste werden dabei nach und nach auch an das Elster-Unternehmensportal angebunden, um das Serviceangebot für Unternehmen und juristische Personen auszubauen. (möh)